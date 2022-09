Haapsalu volikogu tegi ettepaneku matta ümber kolm ühishauda

Siis teisaldatakse ka samas kohas asuv nõukogudeaegne punasammas. Kesklinna ristmiku ja Haapsalu kaubamaja vahel on teises maailmasõjas hukkunud punaarmeelaste ühishaud koos sambaga, Saksa okupatsiooni ajal tapetute matmispaik ja esimeses maailmasõjas hukkunud meremeeste haud.

Millal ümbermatmine toimub, sõltub sõjahaudade komisjoni otsusest.

"Seal on kolm ühishauda Haapsalu elukeskkonna mõttes väga aktiivses kohas. Volikogu otsus oli konsensuslik ja lahkunute koht on kalmistul. Ma arvan, et ei olnud mõistlik hakata eristama, et seal on esimese maailmasõja ja teise maailmasõja kaks ühishauda ja seda kuidagi siis seal eraldi liigendada. Mõistlik on teha väärikas ümbermatmine nii Ridala kalmistule kui ka vanale kalmistule," rääkis Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid.