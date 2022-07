Haapsalu otsustab kesklinna punamonumendi saatuse pärast uuringutulemusi

Haapsalu kaubamaja ja kesklinna ristmiku vahele jääval alal paikneva mälestusmärgi puhul on aselinnapea Tõnu Parbuse kinnitusel olukord säilmetega keeruline, sest teadaoleva info kohaselt on samale alale maetud inimesi juba varem tsaariajal ja hiljem on lisaks punaväelastele sinna sängitatud teise maailmasõja ajal nõukogude režiimiga koostööd teinud inimesi, kelle hukkasid Saksa okupatsioonijõud.

Tellitud uuring peaks andma sinna maetute kohta selgema info.

"See on ka üks aspekt, et osa hukatute lähedased on täiesti olemas ja nemad ka sooviksid, et nende lähedased saaks nende hauaplatsile maetud," ütles Parbus.