ERR USA-s: riik võitleb fentanüüliepideemiaga

USA-s üritatakse võidelda fentanüüliepideemiaga, mis on nõudnud kümnete tuhandete ameeriklaste elusid. Narkootikumide ringlust on aga keeruline peatada, sest haarangutes nabitakse peamiselt kinni tänavakaubitsejaid, mitte narkoparuneid.

USA-s on narkosurmade hulk hüppeliselt kasvanud. Möödunud aastal suri üledoosi tõttu rohkem kui 107 000 ameeriklast. Kaks kolmandikku neist juhtumeist oli seotud fentanüüli tarvitamisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle kurva statistika seas on ka Kimberly Ostermani poeg Max. Ta oli hea õpilane ja sportlane, kes samal ajal võitles sõltuvusega. "Ta arvas, et kõik oli kontrolli all. Ta arvas, et saab hakkama," ütles Osterman.

Fentanüül jõuab USA turule Mehhikost. Kartellid kasutavad tihti Colorado maanteid, et viia narkootikume teistesse osariikidesse. Suur hulk uimasteid jääb aga Coloradosse pidama, mistõttu on sealsed fentanüüli üledoosid kasvanud 70 protsenti.

Colorado Politseiameti juht Matthew Packard ütles, et inimesi, kes müüvad fentanüüli, huvitab ainult kasum. "See on kõik. Kasum on kõige olulisem ja neid ei huvita, mitu laibakotti see endaga kaasa toob," sõnas Packard.



USA riigiprokurör Cole Finegan tõdes, et arvud on halvad kogu riigis. "Kui räägin kolleegidega kogu riigis, teiste riigiprokuröridega, siis fentanüül tuleb jutuks igas vestluses," lausus Finegan.

USA Narkootikumidevastase Võitluse Ameti juht Anne Milgram rääkis, et USA turule voolab fentanüüli aina rohkem värviliste tablettidena, mis on mõeldud meelitama nooremaid tarbijaid. "Kui neid tablette vaadata, siis on selge, et need peaksid tunduma turvalisemana, nagu need oleksid kommid või mänguasjad," ütles Milgram.

Fentanüüliga seotud kinnipidamiste ja süüdimõistmiste hulk on viimastel aastatel kasvanud, kuid see pole pidurdanud ringlust turul. Haarangutes saadakse peamiselt kätte tänavakaubitsejaid, mitte narkoparuneid. Samuti süüdistatakse valitsust liiga leebes piiripoliitikas.

"Me üritame peatada kartelle, kes on USA uimastite ringluse taga. Samuti üritame peatada kartellide vahendajaid, kes töötavad USAs, ja ettevõtteid, mis hangivad

narkootikumide lähteaineid Hiinast," ütles USA justiitsminister Merrick Garland.

Garlandi sõnul on viimastel kuudel turult kõrvaldatud 36 miljonit surmavat fentanüülidoosi.