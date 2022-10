RKAS rajab riigile kaks pärandihoidlat

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) võtab hallata praegu kultuuriministeeriumile kuuluvad kinnistud, et rajada sinna pärandihoidlad. Ehitamise algus sõltub riigieelarvelistest vahenditest, kuid millal vajalik rahastus riigilt tuleb, pole veel selge.

Rahandusministeerium esitas valitsusele otsustamiseks aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmise eelnõu, millega võtab RKAS oma valdusesse riigivarasse kuuluvad kinnistud, mille maksumuseks on 3 388 356,25 eurot.

RKAS-ile lähevad üle kultuuriministeeriumi valitsemisel olevad Harju maakonnas Rae vallas Lehmja külas asuvad Kurekivi ja Lüüsi tänaval asuvad kinnistud. Kinnistutele on planeeritud rajada Põhja-Eesti muuseumide pärandihoidla. Hoidla üürnikuks jääb peale kinnistute üleandmist RKAS muinsuskaitseamet.

Ka Tartus Narva maanteel asuvate kinnistute, mis samuti RKAS-ile lähevad, valitsejaks on kultuuriministeerium, kuid kasutada on need antud Eesti Rahva Muuseumile. ERM jääb üürnikuks ka peale kinnistute üleandmist RKAS-le.

Kinnistutele on planeeritud rajada Lõuna-Eesti muuseumide pärandihoidla. Ühel neist kinnistutest, Narva maantee 177, asuvad praegu Eesti Rahva Muuseumi fondihoidlad ning muud ehitised ja rajatised, kuid teine RKAS-i valdusesse minev kinnistu, Narva maantee 179, on hoonestamata.

Otsus anda kinnistud RKAS-ile haldamiseks, et need hiljem valminuna tagasirentida, põhineb 2018. aastal Ratus OÜ ja KPMG Baltics OÜ poolt koostöös kultuuriministeeriumi ja rahandusministeeriumiga koostatud museaalide säilitamise analüüsil.

Analüüsi järeldus oli, et kõige efektiivsem ning ressursisäästlikum Eesti kultuuripärandi pikaajalist säilitamist tagav lahendus on pärandihoidlate loomine kompetentsikeskusena Põhja-Eestisse Rae valda Lehmja külla Kurekivi kinnistutele ja Lõuna-Eestisse Eesti Rahva Muuseumi kasutuses olevatele kinnistutele Tartu linnas.

Samuti oli analüüsist tulenev järeldus, et hoonete rajamine ja edasine tehniline haldamine on kõige mõistlikum korraldada läbi RKAS-i.

Kultuuriministeerium tegi RKAS-le ettepaneku vara vastuvõtmiseks tänavu aprillis. RKAS saab hooned oma valdusesse 1. jaanuaril 2023.