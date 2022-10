Aina rohkematel välispäritolu inimestel on Eesti kodakondsus

Kui aastal 2011 omas Eesti kodakondsust 45 protsenti kogu välispäritolu rahvastikust, siis värskete andmete põhjal on see näitaja 47 protsenti.

Välispäritolu rahvastik on jaotatud kolme põlvkonda. Esimene põlvkond on sisserändajad, kel pole Eestiga varasemat seost. Teise põlvkonda kuuluvad nende järeltulijad.

"Nende vanemad ei ole sündinud Eestis, aga nemad ise juba on siinsed alalised elanikud. Ja kolmas põlvkond on siis need, kes on Eestiga olnud kõige kauem seotud. Nende vanemad on sündinud Eestis ja nemad ise on Eesti alalised elanikud," ütles statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg.

Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduste professori Allan Puuri hinnangul on rahvastiku koostise muutused tingitud välispäritolu rahvastiku kolmanda põlvkonna juurdesünnist.

"Meil on sündinud juurde kolmandat põlvkonda, keda meil kümme aastat tagasi veel ei olnud. Oleks võinud oletada, et see on rändepöördest tingitud, aga tegelikult, kui vaadata põlvkondlikku jaotust, siis see on pigem loomulik järgmise põlvkonna juurde sündimine," lausus Puur.

Uute andmete järgi on suurenenud ka Eesti kodakondsuse omamine välispäritolu rahvastiku seas. Trasbergi sõnul on ka see seotud just kolmanda põlvkonnaga. Nagu ka ennast eestlaseks pidamine.

"Need on inimesed, kes on kõige kauem olnud Eestiga seotud. Nende vanemad on juba siin sündinud ja nad on ise ka suure tõenäosusega Eestis üles kasvanud. Nad lihtsalt tunnevad ennast ka eesti rahvusest inimesena," ütles Trasberg.

Kas sellised osakaalu muutused on positiivsed, sõltub Puuri sõnul sellest, kas inimene väärtustab rohkem rahvastiku koostise stabiilsust või mitmekesisust.

"Peab muidugi endale aru andma, et niisugune väga kirevaks ja mitmekesiseks koostise muutumine ilmselt tekitab ka ühiskonna jaoks teatud probleeme, eelkõige lõimumise valdkonnas," nentis Puur.

Puuri sõnul võib eeldada, et muutused liiguvad ka edaspidi samas suunas. Samas, kui sisserände maht järgnevatel aastatel on väga suur, võib juurdekasv tulla esimese põlvkonna arvelt.