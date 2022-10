Uuring: Soome Keskerakonna toetus on lähiajaloo madalaimal tasemel

Soome populaarseim erakond on endiselt Koonderakond ehk Kokoomus, Keskerakonna toetus on lähiajaloo madalaimal tasemel, selgub rahvusringhäälingu Yle tellitud värskest küsitlusest.

Soome Keskerakonda toetab 10,3 protsenti vastanutest, viimase küsitlusega võrreldes kaotas partei toetust 1,4 protsendi võrra. Nii madal pole Keskerakonna toetus olnud vähemalt alates 1994. aastast, vahendas Yle.

Keskerakond on viimasel ajal kaotanud oma toetajaid Põlissoomlaste parteile. Põlissoomlaste toetus kasvas viimase kuu jooksul 0,9 protsenti ja on nüüd 17,1 protsenti. Põlissoomlased nõudsid septembris piiripoliitika karmistamist.

"Keskerakond kaotab praegu oma valijaid Põlissoomlaste parteile," ütles uuringufirma Taloustutkimus Tuomo Turja.

Soome populaarseim partei on endiselt Koonderakond, erakonna toetus on 24,2 protsenti. Teisel kohal on peaminister Sanna Marini kodupartei sotsiaaldemokraadid (SDP). Marini partei toetus on 19,3 protsenti.

Roheliste toetab 9,4 protsenti vastanutest, Vasakliidu toetus on 8,4 protsenti ja Rootsi Rahvapartei (RKP) oma on 4,2 protsenti.

Soomes toimuvad järgmised parlamendivalimised 2023. aasta kevadel.