Reformierakond võrdsustas toetuse EKRE ja sotsiaaldemokraatidega

Kui maikuus langes Reformierakonna toetus rekordmadalale 10 protsendile, on peaministripartei toetus kahel järgneval kuul mõnevõrra kasvanud ning juuli 14 protsenti tõstis nad ühele pulgale Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja EKRE-ga. Emori uuringust selgus ka, et eestlastest vastajate seas tõusis Reformierakond teisele kohale, kuid vahe järgnevatega pole suur.

Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib endiselt Isamaa 24 protsendi suuruse toetusega. Viimased kolm kuud sama toetusega olnud Isamaa edu Keskerakonna ees suurenes, sest Keskerakond kaotas kuu varasemaga võrreldes toetust. Kui juunis oli Keskerakonna toetus 22 protsenti, siis juulis 20 protsenti.

Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14 protsendiga Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE ja Reformierakond. Võrreldes juuniga on Reformierakonna toetus juulis mõnevõrra kasvanud, samal ajal kui SDE toetus on veidi langenud.

"Reformierakonna kui peaministrierakonna toetuse taastumine võib olla seotud tarbijate kindlustunde paranemisega viimastel kuudel," hindas Emori uuringujuht Aivar Voog.

Parempoolsed kaotasid toetust

Kuuendal kohal olid juulis Parempoolsed seitsme protsendi suuruse toetusega. Nemad on oma toetust kaotanud, sest mais ja juunis oli erakonna toetus üheksa protsenti.

Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus oli endiselt kaks protsenti. Sama suur oli ka roheliste reiting. ERK ja erakonna Koos toetus oli mõlemal üks protsent.

Valitsusliidu koondtoetus oli tänu Reformierakonna reitingu tõusule 16 protsenti, mis on viimase kolme kuu parim tulemus. Samas jääb see mäekõrguselt alla riigikogu opositsioonierakondade koondtoetusele (72 protsenti).

Oma eelistust ei osanud juulis välja tuua 25 protsenti vastajatest (juunis 23 protsenti).

Kui eelistuseta vastajad arvesse võtta, toetas Isamaad juulis 18,2 protsenti, Keskerakonda 15,2 protsenti, SDE-d 10,7 protsenti, EKRE-t 10,6 protsenti, Reformierakonda 10,5 protsenti, Parempoolseid 5,1 protsenti, rohelisi 1,5 protsenti ja Eesti 200 1,4 protsenti.

Eestlastest vastajate seas oli juunis esikohal Isamaa 28 protsendiga. Järgnesid Reformierakond 16 protsendi, SDE ja EKRE mõlemad 15 protsendi, Keskerakond 12 protsendi, Parempoolsed kaheksa protsendi, Eesti 200 ja rohelised mõlemad kahe protsendiga.

Muust rahvusest vastajate hulgas oli endiselt selge Keskerakonna edu, mida toetas 63 protsenti. Samas on Keskerakonna toetus selles vastajarühmas mõnevõrra langenud – juunis oli toetus 66 ja mais lausa 74 protsenti.

SDE kogus muust rahvusest vastajate seas üheksa, Isamaa ja EKRE mõlemad kaheksa protsenti toetust. Reformierakonna ja erakonna Koos toetus oli muust rahvusest vastajate seas neli protsenti.

Tallinna valijate seas oli populaarseim Keskerakond 30 protsendiga, järgnesid SDE ja Isamaa võrdselt 17 protsendi ja Reformierakond 14 protsendiga. Parempoolsete toetus Tallinnas oli üheksa ja EKRE-l kaheksa protsenti.

Keskerakond oli populaarseim valik ka Ida-Virumaa vastajate seas 46 protsendiga (juunis 54 ja mais 62 protsenti), kõigis muudes Eesti piirkondades on esikohal Isamaa.

Sotsid popid nooremate, Isamaa eakamate seas

Vastajate vanust arvestades oli Sotsiaaldemokraatlik Erakond kindlalt populaarseim valik 18–24-aastaste seas ja jagas koos Isamaaga esikohta 25–34-aastaste seas.

Isamaa oli populaarseim valik 35–49-aastaste, 65–74-aastaste ja üle 75-aastaste seas.

50–64-aastaste vanuserühmas oli populaarseim valik Keskerakond.

Kuuga enim üldtoetust tõstnud Reformierakond kogus rohkem toetust eakamate vastajate seas. Vanuserühmas 75+ olid nad Isamaa järel teisel kohal 26 protsendiga ning vanuserühmas 65–74 teisel kohal 18 protsendiga.

Eesti 200 sai üldtoetusest (kaks protsenti) selgelt rohkem toetust 18–24-aastaste seas, kus erakonna reiting oli seitse protsenti.

Kõikidest vanuserühmades oli Isamaa toetus noorimas vanuserühmas madalaim, vaid 11 protsenti. Kõikides muudes vanuserühmades oli Isamaa toetus üle 20 protsendi, kõige eakamate (75+) seas 33 protsenti.

Emor küsitles veebi ja telefoni teel 6.–16. juulini 1554 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,1 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.