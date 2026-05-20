Uuring: Soome Vasakliidu toetus kerkis viimase 30 aasta kõrgeimale tasemele

Vasakliit on 11,0-protsendise toetusega populaarsuselt viies. Lehe teatel oli Vasakliidu toetus viimati nii kõrge 1990. aastate keskel.

Populaarseima erakonnana jätkab Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) 24,3 protsendiga. Teisel kohal on peaministripartei Koonderakond 17,3-protsendise toetusega. Neile järgneb Keskerakond, mille toetus on 13,6 protsenti. Põlissoomlaste toetus on 13,4 protsenti.

SDP toetus on viimasel ajal langenud, samal ajal kui Vasakliidu toetus on tõusnud. Koonderakonna juhitud võimuliidu toetus on 37,8 protsenti, mis on sama tase kui aasta tagasi. Ametisse astudes oli võimuliidu toetus aga 48,5 protsenti.