Jõhvis võttis õpilane õpetajate päeval kooli kaasa õhkrelva ja noa

Politsei sai kolmapäeval, 5. oktoobril kella 12 paiku teate, et Jõhvi gümnaasiumis on ühel õpilasel koolis kaasas relvataoline ese ja väiksem nuga. Politsei reageeris teatele suuremate jõududega ning selgitas kohapeal, et vahetu oht inimeste elule ja tervisele puudub.

Politseinikud tegid kindlaks ohtlikud esemed kooli toonud alaealise noormehe, viisid läbi vestluse ja võtsid tema valduses olnud keelatud esemed — õhkrelva ja noa — hoiule. Neljapäeval selgitab politsei välja, kust ja millistel asjaoludel ohtlikud esemed nooruki kätte sattusid.

"Praeguseks on teada, et kuigi relvataolist eset näinud koolinoor oli sellest mõistetavalt häiritud, õnneks sellega kedagi ei ähvardatud ega otseselt ohtu ei seatud. See ei muuda aga asjaolu, et mistahes relvataoline ese kujutab kogukonnas endast ohtu ning distantsilt ei ole võimalik hinnata, kas tegu on mängu- või pärisrelvaga. Sellistele sündmustele reageerib politsei alati täie tõsidusega, sest oht võib olla suur ja inimeste turvatunne häiritud. Relvad ei ole mõeldud avalikus ruumis meelelahutuseks või inimeste hirmutamiseks ning kohe kindlasti ei tohi need ohtlikud esemed olla noorukite käes ega õppeasutustes," sõnas Jõhvi politseijaoskonna piirkonnavanem Margus Murdsalu.

Politseiniku sõnul saavad turvalisema kogukonna loomisel panuse anda kõik, kes ohtlikke situatsioone ning keelatud esemeid märgates neist politseile vahetult teada annavad, helistades hädaabinumbril 112.