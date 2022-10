Briti sõdureid on järgmisel aastal oodata Eestisse eelkõige õppuste ajaks

Eestis on praegu kaks liitlaste lahingugruppi. Üks on Tapal 1. brigaadi juures asuv NATO lahingugrupp. Teise saatis Suurbritannia juunikuus lisaks Eesti 2. brigaadi juurde. Detsembris kutsub Suurbritannia teise lahingugrupi Eestist ära. Praegu käivad läbirääkimised selle üle, et järgmisel aastal liitlaste lisatoetus siiski jätkuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eesti loomulikult sooviks, et see lahingugrupp jätkaks ka hiljem, ka järgmisel aastal oleks Eestis. Ja hetkel me peame konsultatsioone Briti kolleegidega, et kas ja millistel tingimustel, kas siis antud lahingugrupi jätkamist Eestis pikendada või asendada see teiste samaväärsete sõjaliste võimetega," rääkis kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton.

Dunetoni sõnul võivad täiendavad võimed olla näiteks kaugtuletoetus ja õhukaitse. "Ja siis lisaks on meil ju ka vaja ellu viia Madriidi tippkohtumisel otsustatu. Mis siis tähendab lisa Briti brigaadi pakkumist Eesti kaitseks. Või siis selle brigaadi eelpaigutatud peakorteri loomine Eestisse," lausus Duneton.

2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Ühendkuningriigi sihtüksus 2 Rifles paiknes alaliselt Tapa linnakus ja käis Lõuna-Eestis harjutamas allüksuste kaupa. Suvel kasutati Eestisse toodud Chinook koptereid üksuste ja materjali kiireks toimetamiseks ka Soome. "Aktuaalne kaamera" küsis NATO lahingugrupi ülemalt täiendavate üksuste toomise kohta. Praegu on teada üksuste kohale toomise kohta õppusteks, mitte pikemaks ajaks.

"2023. aastal näete Ühendkuningriigi tõesti tugevaid elemente tulemas õppustele nagu Talvelaager ja Kevadtorm. Nii et me saaks integreeruda põhjalikult ja tihedalt Eesti 1. ja 2. brigaadiga nii maa-, õhu- kui mereruumis," sõnas NATO lahingugrupi ülem kolonel Dai Bevan.

Järelejäänud kuude jooksul mängib 2 Rifles vastasjõude äsja Tapa linnakusse vahetusena saabunud liitlassõduritele. Plaanis on üksuste kiire liigutamise harjutamine koostöös Läti ja Leeduga.