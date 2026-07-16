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Eestisse tuleb järgmisest kevadest veel mõnisada Briti sõdurit juurde

Eesti
Briti sõdurid Tapa sõjaväelinnakus.
Briti sõdurid Tapa sõjaväelinnakus. Autor/allikas: Oliver Turp
Eesti

Eesti ja Suurbritannia teatasid neljapäeval kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Sellega saabub Eestisse veel umbes 300 Briti sõdurit, keda on järgmisest kevadest siin 1200, ning sellega lisandub ka süvalöögivõimet.

"On hea meel teid siin päikselises Tallinnas, aga tuleb meeles pidada, et käimas on sõda," viitas Eesti kaitseminister Hanno Pevkur alustuseks Ukrainale.

Eesti ja Suurbritannia teatasid neljapäeval toimunud pressikonverentsil uuendatud kahepoolse koostöökava sõlmimisest. Selle raames suureneb ka brittide kohalolu Eestis.

Minister Pevkuri sõnul suureneb praegune koosseis niisiis ligi 300 võrra. See tähendab, et kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid Eestis umbes 900, siis järgmise aasta kevadest, eeldavasti aprillist, peaks neid olema siin juba ligi 1200.

Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uut moodi võimekust.

"Britid toovad siia täiendavalt ka süvalöögivõimet, eelkõige puudutab siis erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone," ütles Pevkur.

Brittide neljandale brigaadile paigutatakse juba ette laskemoon, mis aitab Pevkuri sõnul tagada üksuse reageerimiskiirust ja mobiilsust.

Ühendkuningriigi kaitseminister Dan Jarvis rõhutas Eesti ja Ühendkuningriigi pikka kaitsealast koostööd ning rääkis, et kaks riiki peavad vedama Euroopa kaitsevõime arendamist.

"Pole kahtlust, et sõjapidamise viis on muutumas ning meie reageerimine peab sellega koos muutuma. Me teame, et mobiilsem ja kiirem üksus on Venemaa vastu efektiivsem kui vanamoodsemad üksused /.../ Meie uus üksus on spetsiaalselt just nii Eesti jaoks kokkupandud," ütles Jarvis.

Pevkur vastas pressikonverentsil veel küsimusele, mis puudutas teistest NATO idapiirkonna riikidest tulnud hoiatustele Venemaa otsese ohu tõusust ning tema sõnul akuutset ohtu pole Eesti julgeolekuasutuste hinnangul pole.

Lisaks sellele leppisid riigid kokku, et edaspidi ostetakse üksteiselt kaitsevaldkonna tehnoloogiat.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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