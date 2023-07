2025. aastal tuleb Eestisse õppustele korraga terve Briti brigaad

Kui seni on NATO otsuse alusel käinud Eestis erinevad Ühendkuningriigi relvajõudude üksused peamiselt eFP lahingugrupi raames ning kokku viibib Eestis korraga umbes tuhat Briti sõjaväelast, siis 2025. aastal tuleb Eestisse õppustele terve Suurbritannia brigaad, mille koosseisus on vähemalt 3000 võitlejat. Brigaad on määratud Eesti diviisi koosseisu tagama siinset julgeolekut kriisi olukorras.