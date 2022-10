Eesti eksperdid ei pea jooditablettide koju varumist vajalikuks

Terviseameti peaspetsialist Ave-Triin Tolk ütleb, et terviseamet on teadlik Soome meedias ilmunud artiklist, kus põhjanaabrite sotsiaal- ja tervishoiuministeerium soovitab kõigil 3-40 aastastel soomlastel osta apteegist jooditablette, mida kodus hoida. Kuna põhjanaabritel on riigis tuumajaamad on neil jooditabletid aastaid olnud siseriikliku teemana üleval. Nüüd on uuendatud elanikkonna jaoks juhendit, kes ja mis otstarbel jooditablette kodus hoida võiksid ning kellele on tabletid vastunäidustatud. Ka keskkonnaameti kriisinõunik Teet Koitjärv ütleb, et praegu toimub Soomes suur kiirgus- ja tuumaõiguse reform ning selle raames on uuendatud 2002. aastast kehtinud soovitusi jooditablettide kohta:

"Kõikidel riikidel, kellel on aatomelektrijaamad töös, on sisuliselt kohustus tagada teatud jooditablettide varu olemasolu teatud piirkonnas tuumajaama ümber juhul, kui seal tekiks õnnetus. Siis on joodi profülaktika õigustatud. Aga nendes uutes juhendites on seda ka selgitatud, et see puudutab peamiselt noori inimesi," rääkis Koitjärv.

Eesti erineb Soomest selle poolest, et meil siin tuumajaamasid ei ole. Seega pole eestlastel jätkuvalt vaja jooditablette osta ega kodus hoida, ütles Tolk:

"Meil ei ole otsest kiirgusohtu ja ma leian, et inimesed ei pea hakkama endale jooditablette kokku ostma. Kui meil peaks olema kiirgusohu tase suurenemas siis sellest elanikkonda ka teavitatakse, aga hetkel on meil selles mõttes stabiilne olukord, et ei pea tormama apteeki," rääkis terviseameti peasepetsialist.

Kiirgusseirega tegeleb keskkonnaamet, mis pidevalt ja aktiivselt kiirgusohtu jälgib. Koitjärv kinnitas, et Ukraina sündmused, ükskõik kui koledaks või hirmsaks need ka lähevad, ei mõjuta Eestit kiirguse või tuumaohutuse seisukohalt mitte mingil moel.

"Tõepoolest ei ole mingit ohtu ega mingit uut olukorda, mille tõttu peaks käituma kuidagi teisiti kui varem soovitatud on. Ega jood ei ole iseenesest selline universaalne kiirgusevastane ravim. Inimesed arvavad, et jood hoiab kiirgust meist ära või peletab kiirguse kaugemale. See ei ole sugugi nii. Jood on seotud lihtsalt ühe konkreetse radioaktiivse joodi isotoobiga, mis tekib teatud tüüpi tuumajaama õnnetustel. Aga kiirgust kui sellist jood ei tõrju kuidagi. Nii et jooditablette pole Eestis üldse vaja varuda," rääkis Koitjärv.

Ta lisas, et jooditablettide mõõdutundetu krõbistamine võib suurtes kogustes olla isegi ohtlik: "Mitte mingil juhul ei tohi juua jooditinktuuri ega muid preparaate, et me võime enda tervisele pöördumatuid kahjustusi tekitada."