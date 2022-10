Poola valitsus loob süsteemi jooditablettide kiireks jaotamiseks

Tablette saab koolidest, linnavalitsustest ja tuletõrjejaamadest.

Viimastel nädalatel on paljud Poola elanikud hakanud iseseisvalt jooditablette ostma, samas kui teised suhtuvad ravimitesse skeptiliselt ning seavad kahtluse alla võimalikud kõrvaltoimed.

"See tegevus kuulub niinimetatud kriisireguleerimise alla. See on ettevalmistus tuumaelektrijaama õnnetuse puhuks. Tabletid, mis sisaldavad niinimetatud stabiilset joodi, on mõeldud kilpnäärme kaitseks võimaliku kokkupuute eest ja halva radioaktiivse joodi eest, mis vabaneb pärast võimalikku katastroofi tuumaelektrijaamas. Praegu pole reaalset radioaktiivse saastumise ohtu, kuid me tahame olla valmis isegi võimatuteks variantideks," rääkis Poola sise- ja haldusministri asetäitja Blazej Pobozy.