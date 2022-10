Muraste elanikud kardavad, et rajatav trepp muudab paiga turismimagnetiks

Meriküla koolimaja asub Murastest kiviviske kaugusel, ainult et kooli tuleb teismelistel sõita mitu kilomeetrit, sest kooli juurde viiv trepp suleti ohutuse kaalutlusel. Kuigi uue trepi rajamine peaks olema Muraste laste huvides, püüdsid kohalikud seda kohtu abil peatada.

"Muraste laste vastu ei ole mitte ühelgi kohalikul elanikul mitte midagi ja kui seal käiksidki ainult Muraste lapsed, siis ei oleks mitte mingisugust probleemi, probleem seisneb ikkagi tohutus turismi atraktiivsuses," ütles kohalik Karoli Niilus.

Niiluse sõnul pelgavad kohalikud elanikud, et klaasseintega ja vaateplatvormiga rajatis meelitab kohale turiste, kuid sellega ei ole tänavate rajamisel arvestatud. Aga viimaseks piisaks elanike karikasse sai valla otsus anda välja ehitusluba veel enne, kui jõuti ära muuta Muraste looduskaitseala eeskiri, mis seni uue rajatise püstitamise välistas.

"Meil on ka õiguskantsleri seisukoht, et halduskohus saab selle ehitusloa tühistada, mida halduskohus ka tegi ja tühistaski, aga ringkonnakohus oli teisel seisukohal," rääkis Niilus.

Kuna riigikohus asja arutada ei võtnud, on vallal nüüd voli trepi ehitamiseks. Harku vallavanema Erik Sandla sõnul on uus trepp mõeldud ennekõike kohalikele elanikele ning ta ei pea seda liiga suurejooneliseks.

"Eks see on vaataja silmades kinni, kes kuidas näeb seda asja. Meie arvame, et trepp peaks olema kena. Kuid kindlasti ei ole ta turistidele mõeldud," sõnas Sandla.

Vallavanem ei mõista ümberkaudsete inimeste muret, et väikesed tänavad jäävad uudistajate tõttu kitsaks. "Ka Kolmiku tänav ehitati laiem, et kes tahab mere äärde minna, saab siin liikuda," sõnas ta.

Kuigi tegemist on Natura kaitsealaga, siis looduskaitselisi probleeme trepi ehitusel tekkida ei tohiks. Keskkonnaameti juhi Rainer Vakra sõnul lähtub amet puhtalt looduse heaolust, aga arvestab ka omavalitsuste soovidega.

Uue trepi ja lifti ehitus peaks algama järgmisel aastal.