Täna kohtuvad konservatiivse Briti Tooride erakonna kõrgemad poliitikud, et arutada erakonnajuhi ja peaminister Liz Trussi tulevikku peaministrina.

Truss on ummikus. Suuri reforme ilma peamiste liitlasteta läbi ei vii ja valitsusel on oht minna ajalukku ajutise valitsusena, mis lihtsalt ootab, et keegi teine ​​võimu üle võtaks, tõdevad konservatiivid.

Teema avab Margitta Otsmaa.