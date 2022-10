Tartu Ülikool pakub vaimse tervise kuul tudengitele raamatukogus joogapausi

Oktoober on vaimse tervise kuu. Tudengitele, kel on esimesed kodutööde tähtajad juba kuhjumas, pakub Tartu Ülikooli nõustamiskeskus esmakordselt raamatukogus jooga elementidega puhkepausi.

Tundide kaupa raamatukogus laua taga mõttetöö tegemine ei ole tudengile sugugi mitte lihtne töö. Õnneks on siit mõne sammu kaugusel spetsiaalne spordiruum, kus saab teha näiteks väikese joogapausi.

Kui tavaliselt saab siin ruumis tegutseda omaette, siis oktoobrikuus toimuvad ka treeneriga pausid, kus saab nii ringutada ja venitada, kui ka lihtsalt hinge tõmmata. Pooletunniseks pausiks kehale ja vaimule pole vajalikud ei trenniriided ega eelnev ettevalmistus.

"Ühe korra juba varem olen käinud. Tookord mõtlesin lihtsalt, et proovin ja oli mõnus rahustav, veidikene turgutav tegevus, andis energiat juurde. nüüd tulin uuesti," rääkis tudeng Karl Markus.

Joogapausid pani käima ülikooli nõustamiskeskus, mis seni on pakkunud tudengitele individuaalset nõustamist ja vaimse tervise teemalisi seminare.

"Mõtlesime, et seekord võiks pakkuda midagi käega katsutavamat, praktilisemat. Seega tahame pakkuda võimalust ringutada sirutada, aktiveerida mingeid lihaseid, lõdvestuda, ja tulla kohale, saada teadlikumaks iseendast," kirjeldas Tartu Ülikooli vaimse tervise ennetuse koordinaator Teili Toms.

Vaimse tervisega vajavad abi paljud tudengid. Ülikooli pakutavatele tasuta psühholoogi vastuvõttudele on järjekorrad vähemalt kuu aega.

Ka Karl Markus tõdes, et vaimse tervise hoidmine on talle väga oluline. "Mul endal ka, kuna ma tegelikult pidin kevadel lõpetama, oli veidi vaimse tervisega probleeme, mis takistasid. Siis ma nüüd natuke üritangi parandada enda vaimset tervist. Tundsin pigem pandeemia mõjusid, sai vähem sõpradega aega veeta. Hetkes olles ma ei pannudki väga tähele, aga tagantjärele ma arvan, et see oli suur probleem, miks tundsin, et olen vaimselt kurnatud," rääkis ta.

Joogapausid treeneriga toimuvad raamatukogus kord nädalas ning esialgu vaid oktoobris.

"Lõppude-lõpuks eesmärk on see, et tudeng võtaks kaasa oskused, et ta ise saaks neid sarnaseid harjutusi kasutada enda igapäevaelus ja järgmisel päeval ise üksi tulla siia spordi ja puhkealale praktiseerima, endale pausi andma," ütles Toms.