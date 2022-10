ERR Gruusias: inimesed lepivad praeguse valitsusega alternatiivi puudumise tõttu

Gruusiasse on mobilisatsiooni eest põgenenud kümned tuhanded Vene noormehed. Nad hakkavad Thbilisi tänavapildis silma.

"Sõitsin Vladikavkazini bussiga, siis Verhnõi Larsini tulin jala ummikutest mööda Gruusia piirini. Sõtta ma minna ei taha, tapma ukrainlasi, Venemaa vanglas ka istuda ei taha. Ma loodan, et mingil hetkel Vladimir Vladimirovitš Putin lahkub sellest maailmast ja ma saan Venemaale tagasi pöörduda. Arvan, et see juhtub pärast Ukraina võitu, mitte varem. Me ei ole siia väga teretulnud," rääkis Ženja.

See, mida arvatakse Ukraina sõjast, on Thbilisis kirjas pea igal tänavanurgal ja vabal plangul. Aga mida arvavad kohalikud mobilisatsiooni eest põgenenud venelastest?

"Nad peavad minema tagasi Venemaale ja muutma oma valitsust. Sest see ei ole normaalne, kui sinu maa alustab sõda teise maa vastu ja nüüd me siis jookseme teise riiki ennast päästma," ütles Georgi.

"See puudutab mind väga. Ukraina sõda. Me oleme samasugusest asjast läbi käinud ja okupatsioon kestab ikka veel," rääkis Ketevan.

Samal ajal laveerib praegune Gruusia valitsus lääne ja Moskva vahel, olles ära teeninud tiitli "venemeelne".

"Põhiline argument ongi hirm. Neil on Vene väed 30 kilomeetri kaugusel Thbilisi linnast, 20 protsenti territooriumist on juba okupeeritud," kommenteeris Eesti saadik Thbilisis Riina Kaljurand.

"Nad kardavad väga Venemaad, nad on väga hirmul. Putin on maniakk, nad kardavad, et Putin võib rünnata Gruusiat. See on võtmetähtsusega, tegelikult ju kõigile, mitte provotseerida Kremlit ja algatada uut sõda Gruusias. Ma ise arvan, et Kremlile ei ole vaja selleks mingit provokatsiooni. Kui nad otsustavad, et neile on vaja uut sõda Gruusias mingil põhjusel, nende, mitte Gruusia tõttu, siis nad alustavad seda," ütles Vaba Vene Fondi direktor, poliitikaanalüütik Egor Kuroptev.

Egor Kuroptevi sõnul toetab enamik Gruusia elanikest Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise mõtet. Valitsust toetatakse aga seetõttu, et opositsioon ei paku arvestatavat alternatiivi.