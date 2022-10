Kaitseliidu peastaabi ülem: talv Ukrainas tuleb ohvriterohke

Venemaa on Ukraina sõjas leidnud üle pika aja taktikalise trumbi - vastase energiasektori pommitamise enne külmade saabumist. Selleks kasutab Venemaa iraani droone, mille varusid Venemaa liitlane on lubanud ka täiendada. President Zelenski teatas hiljuti, et kolmandik Ukraina energiataristust on pihta saanud. Kuivõrd on Venemaa võtmas tagasi initsiatiivi sõjas?

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ütles, et kindlasti ei ole see vene poole strateegia, millega võiks sõda võita. "Pigem on see strateegia toomaks lähemale läbirääkimisi. Kindlasti alustasid nad sellega liiga vara, sest Kiievi järgmise 14 päeva ilmateade lubab sama ilma, mis on Eestiski ja sellega kannatab elada," sõnas Rebo.

Põhiküsimused on praegu, kas Venemaa suudab Ukraina taristut rünnata terve talve jooksul. Ja kumb vaenupool on edukam rindel.

"Küsimus on selles, kui kaua selline kampaania siis kestab? Kas venelased on suutelised seda käigus hoidma veel nädalaid või kuid? Teine küsimus on, mis rindel toimub? Hetkel tundub, et Hersoni oblastis pigem Vene väed viiakse Dnipro jõe idakaldale. Ja toimub taganemine. See oleks ka suur muutus üldpildis," rääkis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Martin Hurt.



Aga mida toob sõjatalv? Eero Rebo ütles, et võidab see, kes relvastab ja varustab oma väge talvel järjepidevalt. "Logistika ja hooldus tänases Putini armees ei ole eeskujulikult paika pandud. Täna tundub, et numbrid mängivad tegelikult Putini vastu. Nad tegid väga suure mobilisatsiooni ja nad valisid kvantiteedi kvaliteedi asemel," sõnas ta.

Samas ennustab Rebo ohvriterohket talve - külmunud maa võimaldab taas liigutada raskerelvi ja raagus maastik ei paku enam varju võitlejatele.