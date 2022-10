Galerii: brittide tankid jõudsid Saaremaale õppusele Tõllu Rusikas

Enam kui 50-aastase pausi järel jõudsid neljapäeva keskpäeval Saaremaale taas tankid, et osaleda Kaitseliidu õppusel Tõllu Rusikas. Parvlaeva Tõll meeskonna jaoks oli see aga esmakordne ja omamoodi väljakutse.

Kes veel mäletab kunagisi parvlaevu, siis neid kutsuti oma raudse robustsuse tõttu ka tankipraamideks, kuigi ühtegi tanki pole need laevad Saaremaale viinud.

Neljapäeval viis aga parvlaev Tõll pärast enam kui poolt sajandit jälle tankid Saaremaale.

Selline vaatepilt, et pool laeva jäi tühjaks, aga kail autosid veel ootamas, oleks tavaolukorras mahajäänud ehk kindlasti närvi ajanud, aga koos treileriga enam kui 100 tonni kaaluvad brittide kolm Challenger 2 masinat ja saatemasinad lõid Tõllu 600-tonnise kandevõime täis.

"Laev saab täis kahel moel. Üks on siis, et ruum saab täis ja teine võimalus on, et lubatud kaal saab täis. Täna sai üle hulga aja lubatud kaal täis. Lubatud on meil maksimaalne süvis neli meetrit. Kui see on täis, siis rohkem peale ei anna panna," selgitas kapten Hanno Naaber.

Tõll istuski nüüd tunduvalt sügavamalt vees kui tavaliselt ja kapten pidi tegema enne väljasõitu kaubalaevadele omased lastiarvutused.

"Neli meetrit süvist täis ja ühe sentimeetri süvist annab 14 tonni ehk üks 140-tonnine veos suurendab süvist 10 sentimeetrit," rääkis Naaber.

Saarlastel võib ju olla kaval plaan, kuidas kohapeale saaks kas või ühe tanki alles jätta. "Me püüame neid sohu kinni ajada ja püüame takistada nende väljasaamist sealt," sõnas Kaitseliidu meremalevkonna pealik Timmo Saarestik.

Aga britid on oma tehnika usaldusväärsuses veendunud. "Me oleme mudaga üsna harjunud Ühendkuningriigis ja ka mujal, kuhu meid on lähetatud, seega me ei ole pinnase pärast liialt mures. Aga meil on kaasas hea ettevalmistusega kuningliku remondi- ja naasteüksuse spetsialistid juhuks, kui keegi mutta kinni jääb. Loodetavasti seda siiski ei juhtu," rääkis NATO lahingugrupi kompaniiülema abi kapten Nichol.

Aga Tõll tegi ikkagi oma seekordse lastiga ajalugu ja kapten pole vastu, et seda laeva saaks edaspidi ka tankipraamiks nimetada.