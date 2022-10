AP: WHO Süüria töötajad süüdistavad oma juhti korruptsioonis ja pettuses

AP käsutuses on 100 dokumenti, sõnumit, mis kinnitavad WHO ametnike kaebust. WHO ametnikud ütlesid uurijatele, et organisatsiooni Süüria esindaja Akjemal Magtjomova kulutas järjekindlalt valesti WHO raha.

AP teatel algatas WHO kaebuste tõttu oma viimaste aastate suurima sisejuurdluse. Selles osaleb üle 20 uurija. WHO kinnitas, et on Magtjomova vastu esitatud süüdistused läbi vaadanud.

"See on olnud pikk ja keeruline uurimine, mis on seotud olukorraga Süürias. Samal ajal tahame tagada töötajate kaitsmise, mis toob kaasa täiendavaid komplikatsioone," teatas WHO.

WHO lisas, et viimaste kuude jooksul on Magtjomovat puudutavate kaebuste hindamisel tehtud edusamme.

Magtjomova keeldus vastamast süüdistusi puudutavatele küsimustele. Ta ütles, et WHO töötajana on tal keelatud sellist informatsiooni jagada, vahendas AP.

WHO Süüria esinduse eelarve oli eelmisel aastal umbes 115 miljonit dollarit. 90 protsenti Süüria elanikkonnast elab vaesuses. Riiki räsib kodusõda.

Dokumendid näitavad, et Magtjomova korraldas üle 10 000 dollari maksva suure peo. WHO töötajad väidavad, et Süürial polnud siis raha, et osta koroonavaktsiine.

Magtjomova nimetas oma töötajaid argpüksideks, kes on vaimselt alaarenenud, seisab dokumentides. WHO töötajate sõnul tegi Magtjomova teeneid Süüria režiimi poliitikutele ja kohtus salaja Venemaa sõjaväelastega. Töötajad palusid jääda anonüümseks, kuna kardavad kättemaksu.

Üks Süürias asuv töötaja kirjutas WHO peadirektorile, et Magtjomova võttis tööle Süüria valitsusametnike ebakompetentsed sugulased. Peadirektor ei vastanud töötaja kaebusele. Magtjomova on endiselt WHO tööliste nimekirjas kui Süüria esindaja ja saab direktori tasemel palka.

Magtjomova on Türkmenistani kodanik ja varem töötas WHO esindajana Omaanis. Süüriasse läks ta tööle 2020. aasta mais, siis jõudis riiki ka koroonaviiruse epideemia.