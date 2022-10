Terviseamet tuvastas Tallinna Kiirabi töös rikkumisi

Terviseamet tuvastas riikliku järelevalvemenetluse käigus, et Tallinna Kiirabi on ületanud õigusaktiga kehtestatud kiirabibrigaadi väljasõidu aegu ning samuti esines juhtumeid, kus kiirabibrigaadi juhid sisestasid kiirabikaardile käsitsi sisuliselt ebaõigeid väljasõidu kellaaegasid. Rikkumiste tõttu tegi terviseamet kiirabile ettekirjutuse, mille Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas lubas vaidlustada.

Selle aasta 1. septembril alustas terviseamet riikliku järelevalvemenetluse Tallinna Kiirabi kohta seoses laekunud kaebusega, milles heideti kiirabipidajale ette kiirabikaardil nõuetele mittevastavate väljasõiduaegade korrigeerimist.

Terviseameti Põhja regionaalosakond tuvastas järelevalvemenetluse käigus, et 57 kiirabikaardist on 26 juhul kiirabibrigaadid ületanud vabariigi valitsuse määruse nr 119 lisas 1 kehtestatud kiirabibrigaadi väljasõidukutsele reageerimise aega.

"Kuuel juhul esines kiirabikaartidel vastuolu häirekeskusest automaatselt päritud ja kiirabibrigaadi juhi poolt käsitsi sisestatud väljasõidu kellaaegade vahel. Ühtlasi ei saa ameti hinnangul tekkida sellist olukorda, kus kiirabiauto tegelik liikuma hakkamise kellaaeg on hilisem kui kiirabibrigaadi juhi poolt käsitsi sisestatud aeg," ütles terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.

Pruudeli sõnul leiab terviseamet, et õigeaegse abi viibimine võib seada ohtu abivajaja elu ja tervise ning riikliku järelevalvemenetluse eesmärk on kõige paremini saavutatav ettekirjutuse koostamisega.

Ettekirjutusega kohustab terviseamet Tallinna Kiirabi tagama, et kiirabibrigaad sõidab häirekeskuselt väljakutse korralduse saamisel välja viivitamata, kuid mitte hiljem kui vabariigi valitsuse määruse nr 119 lisas 1 kehtestatud aja jooksul.

Samuti kohustab terviseamet Tallinna Kiirabi kiirabikaartide vormistamisel tagama sisestatud andmete korrektsus ja õigsus ning järgima kiirabikaartide täitmisel infosüsteemide standardeid.

"Ettekirjutuse saaja võib esitada kirjaliku vaide terviseameti peadirektorile 30 päeva jooksul. Vaide esitamine ei vabasta vaide esitajat ettekirjutuse täitmise kohustusest," lisas Pruudel.

Seadusega kehtestatud normid nõuavad, et brigaad peab teate saamise järel startima ühe kuni 10 minuti jooksul, sõltuvalt väljakutse prioriteedist. Kõige kõrgema astme ehk delta väljakutsele, näiteks südame seiskumise puhul, tuleb startida ühe minutiga.

Tallinna Kiirabi juht: kohest väljasõitu aeglustas koroonavastase kaitsevarustuse selgapanek

Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas ütles ERR-ile, kavatseb terviseameti ettekirjutuse vaidlustada.

"See puudutas siis 2021. aastal tehtud 26 väljakutset. Ja terviseameti etteheide on see, et ei sõidetud ühe minutiga välja nagu oleks nende arvates pidanud. Meie käest ka küsiti, et miks me välja ei sõitnud. Peamiselt oli see siis seotud sellega, et oli tegemist epideemia tippajaga ja meie kasutasime sel ajal kaitsevarustust, mille selgapanek mõne sekundiga ei ole lihtsalt võimalik. Aga terviseamet oma viimases dokumendis seda väga ei arvestanud, mistõttu me oleme otsustanud selle ettekirjutuse vaidlustada," sõnas Adlas.

Adlas märkis, et kiirabi oma tegevusega kindlasti kellegi elu ja tervist ohtu ei pannud.

"No päris kindlasti mitte. Meie peamine ja ainuke eesmärk ongi abivajajatele kiirelt appi jõuda. Ja kui me vaatame seda kasvõi kontekstis epideemia periood, mis aastal 2021 oli, siis sellel aastal meie töötajad oma vabast ajast puhkepäevade ja puhkuste arvelt tegid kokku ligi 27 000 ületundi selleks, et abivajajaid ja seda tohutut koormust ära teenindada. Me praegu pigem tunneme natukene ennast sellest seisukohast puudutatuna, et kiirabi töötajad oma tööga kedagi oleks ohtu pannud, pigem vastupidi. Meie peamine ülesanne ongi inimesi võimalikult kiiresti aidata ja see ongi meie tegevuse ainuke mõte," rääkis Adlas.

ERR küsis Adlaselt selgitust ka selle kohta, miks kuuel juhul kiirabibrigaadi juhid sisestasid kiirabikaardile käsitsi sisuliselt ebaõigeid väljasõidu kellaaegasid.

"Ühel juhul meil õnnestus tuvastada, et töötaja oli unustanud oma väljasõidu registreerida ja ülejäänud viiel juhul oli juba nii palju ajast möödas, et töötajad ei suutnud määratleda, mis aasta tagasi see põhjus oli, et neid sissekandeid pidi parandama," vastas Adlas.