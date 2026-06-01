Ministeerium otsib lahendusi Hiiumaa erakorraliste patsientide transpordiks

Hiiumaal on üks kiirabibrigaad, mis saarelt lahkuda ei saa. Patsientide erakorralist transporti Hiiumaalt mandrile on seni korraldanud haigla ise, kuid koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja tervisekassaga otsitakse uusi lahendusi.

Kiirabiteenust pakub Hiiumaal Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH). Haiglal on oma transportauto, millega tehakse lihtsamaid sõite. Näiteks viiakse patsiente suuremasse haiglasse uuringutele või hooldekodusse. Samuti on haigla aastaid oma vahenditega transportinud erakorralist abi vajavaid patsiente mandrile, kuigi Hiiumaa haigla juhatuse liikme Riina Tamme sõnul seaduse silmis haigla sellist transporti oma autoga teha ei tohiks.

Märtsi lõpus kohtusid haigla esindajad sotsiaalministeeriumi, tervisekassa ja terviseametiga, et muret lahendada.

"Kõik osapooled ju saavad probleemist aru. Aga ei ole ju kiireid ja ka kergeid lahendusi," lausus Tamm.

Sotsiaalministeerium lubas Hiiumaale juurde teist kiirabibrigaadi, kuid selle loomisega läheb aega.

"Kiirabiteenust Hiiumaal pakub Põhja-Eesti regionaalhaigla ja nendega me praegu päris aktiivselt ka suhtleme ja püüamegi aru saada, kui kiiresti on võimalik teist brigaadi sinna luua. See ei seisa ainult rahastusotsuste või õigusloome või teenuse korraldamise taga, vaid on vaja leida personali ja personali välja koolitada," lausus sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjuškin

"Kui me tahame, et need töötajad oleksid kohalikud inimesed, siis tõenäoliselt me leiame inimesi, kes hakkavad tööle asumisel õppima kiirabitööd. Sellisel juhul nad ei ole arstid või õed, vaid nad on esmase abibrigaadi liikmed, aga nad suudavad kohalikku kiirabiressurssi võimestada, et teine meeskond, kes saaks vajadusel saarelt lahkuda ehk minna mandrile patsiendiga, teades, et keegi teine jääb Hiiumaale valves kiirabiteenust pakkuma," lisas ta.

Riina Tamme hinnangul on mure vahepealse ajaga.

"Järgmise aprillini on terve aasta ja meil ei ole arusaamist, kuidas vahepeal peame toimetama. Kas Hiiumaa haigla teeb ainult oma transporti või kes teeb transporti, mis nõuavad kiiret patsiendi üleviimist kõrgemasse etappi? Me elame saarel, praam ei sõida iga kord siis, kui meie soovime. Reanimobiil ei tule siis, kui meie soovime; iga kord kopter ei lenda siis, kui meie soovime – kes transporti siis korraldab? Ja kui meie peame seda vahepealsel ajal korraldama, siis kes meile selle eest tasub?" rääkis Tamm.

Tervisekassa partnersuhtluse teenusejuht Signe Borissov ütles kirjalikus kommentaaris, et Hiiumaa haigla tasumudel on unikaalne ja tervisekassa rahastab kompleksteenusena 438 183 euro eest kuus Hiiumaa haiglas vajaminevaid raviteenuseid ning haigete ravi, sealhulgas meditsiinilist transporti teise raviasutusse.

Borissov märkis, et Hiiumaa haigla kompleksteenuse tasu ei vähene olukorras, kui haigla osutab raviteenuseid väiksemas mahus kui esialgsesse tasumudelisse arvestatud.

Nikita Panjuškini hinnangul seaduspärasuses küsimus ei ole.

"Hiiumaa haigla ei saagi osutada kiirabiteenust. Küll aga haiglate vahelist transporti osutavad väga erinevad haiglad ja ka need, kellel kiirabitegevusluba ei ole. Ja seda osutavad ka erasektori pakkujad. Ehk et haigla ise korraldab transporti, on meie hinnangul seaduspärane," ütles ta.