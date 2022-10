Ajaleht The Times kirjutab, et Jaapan ja Austraalia tugevdavad sõjalisi sidemeid ja hakkavad omavahel jagama rohkem luureandmeid. Mõlemad riigid tahavad piirata Hiina kasvavat mõjuvõimu Vaikse ookeani piirkonnas.

Austraalia peaminister Anthony Albanese ja tema Jaapani kolleeg Fumio Kishida leppisid sidemete laiendamises kokku nädalavahetusel. Kishida tegi visiidi Austraaliasse ja kohtus Albanesega Perthis, vahendas The Times.

Albanese ütles, et Austraalia ja Jaapani sõjaväelased hakkavad korraldama ühisõppusi. Samuti hakkavad riigid jagama omavahel rohkem luureandmeid.

Kaks riiki kirjutasid alla deklaratsioonile, milles lubavad, et teevad koostööd, et hoida ära agressiivset käitumist, mis õõnestab rahvusvahelist korda. Mõlemad riigid muretsevad, et Hiina suurendab oma Taiwani-vastaseid sõjalisi provokatsioone.

Kishida andis intervjuu ajalehele The Australian, kus mõistis hukka Hiina tegevuse Vaikse ookeani piirkonnas. Kishida lubas, et Tokyo võitleb piirkonnas oma huvide eest.

"Kuigi Jaapanil pole CIA-ga sarnast luureagentuuri, siis Jaapanil on tugev signaalluure, mis annab vastaste kohta tähtsaid luureandmeid," ütles Austraalia rahvusvaheliste suhete instituudi juht Bryce Wakefield.