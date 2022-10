"Siin me oleme": mida tähendab eaka lähedase hooldamine kodus?

Eestis on peaaegu 200 000 inimest, kes vajavad igapäevatoimetustes abi, pooled neist on vanduspensionärid ning kuna riigi panus pikaajalisse hooldusesse on kesine, on paljud pered jäänud omastehooldusega üksi. Tänane ETV saade "Siin me oleme" räägib inimestega, kes hooldavad oma eakaid lähedasi.

Oma lähedase hooldamine on raske teema, millest suudavad rääkida vaid need, keda see pole veel täiesti alla neelanud. Tantsukriitik ja õppejõud Heili Einastol oli oma emaga väga lähedane suhe. Ühtäkki ilmnesid aga ema käitumises muutused, veidrad teod, mida Einasto ei osanud algul millegagi seostada. "Näiteks ta viskas kõik mu toalilled korraga välja. Ja siis ta tegi seda, et kõik oma albumid tegi ta piltidest tühjaks. Mul on albumid alles, aga väga korralikult võttis ta pildid sealt välja ja viskas ära," räägib Einasto.

Lõpuks viis Einasto oma ema arsti juurde ning Alzheimeri diagnoos andis seletuse kõigele.

Iga viies üle 65-aastane inimene vajab hooldust. Samas saab lähedastele üha vähem loota, sest eakad elavad üksi või paarina, lapsi on vähem ja leibkondi, kus lapsed elavad eakatega jääb üha vahemaks. Samuti ei ela lapsed vanemate läheduses.

Raamatupidaja ja reisijuhina töötava Janika Vaikjärve elu muutus kaks aastat tagasi emadepäeva eel, kui ta isa sai insuldi.

"See juhtus tegelikult väga veidras situatsioonis, kus ema ootas isa koju. Isa oli oma puusavaluga Pärnu haiglas taastusravis ja teel koju sai ta insuldi. Nii et põhimõtteliselt ühelt korruselt viidi ta teisele. Haiglast ta välja ei saanudki," meenutab Vaikjärv.

"Kui selline asi juhtub, siis ükskõik, kui palju sa oled jõudnud ette mõelda oma vanemate või enda haigustest või surmast, siis sa oled põhimõtteliselt šokis. Siis on kaks varianti - kas sa ootad või jääd tegutsema. Kahjuks või õnneks on mulle antud seda iseloomu, et ma hakkan tegutsema."

Vaatamata sellele, et arstid soovitasid isa hooldekodusse panna, otsustas Vaikjärv, et toob oma isa koju. Nüüd on naise päev planeeritud 24 tunni kaupa, et vanematel oleks kogu aeg keegi abiks ja lähedal.

Kõige suurem probleem Eestis hooldussüsteemis ongi piisava koduteenuse puudumine. Senine poliitika on olnud pigem inimesi hooldekodusesse suunav, mis on kõige kallim ja paraku seepärast ka paljudele kättesaamatu teenus. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tunnistab probleemi.

"Kui me vaatame hetke olukorda, siis siin midagi rõõmustavat loomulikult ei ole," ütleb Riisalo ja lisab, et kuigi koduhoolduse teenuste pakkumine on 27 protsenti tõusnud, on puudus sellest endiselt väga suur.

Ka Eesti tulevik ei paista selles osas roosiline - Arenguseire Keskuse läbiviidud uuringust tuleb välja, et aastaks 2050 võib rahavastiku vananemise tõttu tööturult eemale jääda kuni 11 protsenti tööealistest inimestest, sest nad peavad oma lähedast hooldama.

"Siin me oleme" on ETV eetris esmaspäeviti algusega kell 20.