Lapid: Iisraelist saab varsti Euroopa suurim maagaasi tarnija

Iisraeli peaminister Yair Lapid lubas oma Hollandi ametikaaslasele Mark Ruttele esmaspäeval, et Iisraelist saab peale Iisraeli-Liibanoni merepiiri kokkuleppe sõlmimist Euroopa suurim maagaasi tarnija.

Iisrael ja Liibanon peaksid neljapäeval lõpuks sõlmima ametliku merepiiri kahe riigi vahel. Iisraeli peaminister Yair Lapid lubas, et peale merepiiri kokkulepet saab Iisraelist Euroopa suurim maagaasiga varustaja.

Lapid andis oma lubaduse kohtumisel Hollandi peaministri Mark Ruttega. Rutte on praegu visiidil Iisraelis.



Kohtumisel osalesid ka kahe riigi energeetikaministrid, kes arutasid võimalusi kahe riigi vahel energeetikakoostöö tugevdamiseks.

Iisrael ja Egiptus sõlmisid juunis Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni juuresolekul kokkuleppe, mille järgi lubasid kaks riiki ühiselt tarnida Euroopasse veeldatud maagaasi.

Kokkuleppe järgi tarnib Iisrael mööda gaasitoru maagaasi Egiptusesse, kus see muundatakse veeldatud maagaasiks, mis tankerlaevadega saadetakse Euroopasse.

Peaminister Lapid rõhutas, et taastuvate, roheliste lahenduste leidmiseks keskpikas ja pikas plaanis on vaja teha koostööd, vahendas The Jerusalem Post.

Iisraelis on nädala pärast kavas parlamendivalimised.

Viimaste küsitlusuuringute kohaselt on suurima toetusega endise peaministri Benjamin Netanyahu erakond Likud, vahendas Haaretz.

Praegu pole veel selge kes võiksid uue Iisraeli valitsuse moodustada ning kas ja millisel määral järgmise valitsuse välispoliitiline suund võiks muutuda.