USA demokraatlik partei kaotab oma tugipunktides populaarsust

Ajaleht The New York Times kirjutab, et vabariiklaste partei pakub demokraatidele üha suuremat konkurentsi New Yorgi, California ja Oregoni osariikides. Tegemist on demokraatliku partei tugipunktidega.

RealClearPoliticsi küsitluse kohaselt on vabariiklaste toetus 47,8 protsenti, demokraatide toetus on 44,8 protsenti.

Demokraadid kontrollivad praegu kongressi. Neil on 220 kohta, vabariiklastel aga 212 kohta. Vabariiklased proovivad nüüd kongressis ülekaalu saavutada. Demokraadid kardavad, et partei võib kaotada 20 või isegi 30 kohta, vahendas The New York Times.

"Reaalsus hakkab kohale jõudma. Demokraadid on paljudes ringkondades kaitsepositsioonil. Demokraatide eesmärk on nüüd vältida suurt kaotust, et 2024. aastal kongress tagasi võtta," ütles progressiivse uuringufirma Data for Progress juht Sean McElwee.

Vabariiklased proovivad Oregoni osariigist saada kolm kohta. Praegu esindab vabariiklasi Oregonist ainult üks saadik. New Yorgi osariigist proovivad vabariiklased juurde saada viis kohta.

Demokraadid on hädas ka Rhode Islandi osariigis. Kaks aastat edestas Biden Rhode Islandi teises valimisringkonnas Donald Trumpi 14 protsendiga. Nüüd võivad vabariiklased sealt saada saadikukoha.

"Kui demokraadid on Rhode Islandil kaitses, siis kaotavad nad kogu riigis," ütles vabariiklaste rahvuskomitee liige Steven Frias.

Kolmapäeval külastab Rhode Islandit Joe Bideni abikaasa Jill Biden. Ta avaldab kampaaniaüritusel toetust Seth Magazinerile, kes kandideerib vabariiklase Allan Fungi vastu.

"Nad saadavad Jill Bideni, mitte presidendi, sest nad teavad, kui ebapopulaarne ta on," ütles Fung.

USA-s toimuvad vahevalimised juba 8. novembril.