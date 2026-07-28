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Ka Wisconsinis raputab vasakpoolne kandidaat USA demokraatide ladvikut

Välismaa
Francesca Hong
Francesca Hong Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ajalehe The Wall Street Journal teatel võib vasakpoolne demokraat Francesca Hong võita Wisconsini kubernerivalimiste demokraatide eelvalimised ning tema võimalik edu valmistab partei peavoolupoliitikutele muret. Vabariiklased soovivad aga Hongi võitu ning teevad nüüd tema toetuseks kampaaniat.

37-aastane osalise tööajaga baarmen Hong on demokraatlike sotsialistide ühenduse (DSA) liige ning viimaste küsitluste järgi võib ta võita eelvalimised. Praegu edestab ta mitut silmapaistvat demokraati, nende seas endist asekuberneri.

DSA kandidaadid on juba võitnud eelvalimised mitmes demokraatide tugikantsis. Hong püüab nüüd tuua DSA-le võidu Wisconsinis, mida peetakse üldvalimistel üheks tähtsamaks kaalukeeleosariigiks.

Demokraatide eelvalimiste võitja läheb üldvalimistel suure tõenäosusega vastamisi vabariiklase Tom Tiffanyga. Mitmed tuntud demokraadid, nende seas Barack Obama presidendikampaania juht David Axelrod, hoiatasid, et demokraadid võivad osariigis valimised kaotada.

Hong ise lükkas partei ladviku kriitika tagasi ning ütles, et tema taust aitab tal mõista paremini tavainimese probleeme. 

"Arvan, et just mu mitmekülgne taust aitab mul luua kontakti väga erinevate inimestega," sõnas Hong. 

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hong esindab praegu üht Wisconsini vasakpoolsemat valimisringkonda. Seal paikneb osariigi suurim ülikool ning ta valiti ametisse esimest korda 2020. aastal, toona liitus ta ka DSA-ga. Lehe hinnangul on Hongil internetis võitleja kuvand, kuid vahetul suhtlemisel mõjub ta tasakaaluka ja rahuliku inimesena.

Hong toetab riigi rolli suurendamist majanduses ja ühiskonnas. Tema valimisprogrammi kuuluvad tasuta lastehoid, universaalne ravikindlustus ning 32-tunnine töönädal senist palka vähendamata. Lisaks toetab ta riikliku arengupanga loomist, kanepi legaliseerimist, immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) likvideerimist ning vanglate ja politsei rolli vähendamist. 

Hongi sõnul on kulutuste katteallikad olemas, tuleb lihtsalt tõsta rikaste inimeste maksukoormust ja lõpetada ettevõtete maksusoodustused. "Raha on olemas. Küsimus on selles, kuidas me seda jaotame ja kes ei pea maksma," ütles Hong. 

Vabariiklased püüavad nüüd kasutada DSA vasakpoolset kuvandit relvana demokraatide vastu. Vabariiklased sildistasid DSA vasakäärmuslikuks ühenduseks, mis on nende sõnul demokraatliku partei üle võtnud.

Samal ajal soovivad vabariiklased, et just Hong võidaks demokraatide eelvalimised, sest teda peetakse üldvalimistel nõrgemaks vastaseks. Vabariiklastega seotud organisatsioonid kavatsevad nüüd kulutada mitu miljonit dollarit reklaamikampaaniale, mille eesmärk on aidata Hongil demokraatide eelvalimised võita.

Küsitlused näitavad, et 55 protsenti Wisconsini registreeritud valijatest suhtub demokraatlikesse sotsialistidesse negatiivselt, samas kui vaid 25 protsenti suhtub neisse positiivselt. Samas leiavad Hongi toetajad, et ta ei pruugi võimalikus vastasseisus vabariiklaste kandidaadile alla jääda

"Otsin kedagi väljastpoolt süsteemi. Me peame senise olukorra pea peale pöörama," ütles Hongi kampaanias vabatahtlikuna töötav 56-aastane asendusõpetaja Kari Walker.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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