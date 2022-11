ERR USA-s: vahevalimiste üks tasavägisemaid võitlusi on Georgia osariigis

Teisipäeval toimuvate USA vahevalimiste üks tasavägisemaid võitlusi käib Georgia osariigis, kus senati kandidaatide toetus on võrdne.

Demokraat Raphael Warnock sai Georgia senaatoriks veidi pärast 2020. aasta presidendivalimisi, kui osariik oli mitu kuud olnud tohutu meediatähelepanu all. Eelmise presidendi Donald Trumpi arvates toimus seal valimispettus ja viie miljoni Georgia elaniku hääled loeti käsitsi üle. Järgnenud senativalimistel innustas see hääletama demokraatide toetajaid, kes kindlustasid erakonna enamuse kongressis.

Warnocki valijad loodavad samasugust aktiivsust ka seekord.

"Ma tõesti kardan teist poolt, sest tundub, et demokraatia enam ei loe. Oluline on ainult võim. Nad tahavad lihtsalt võimu. Nad ei esinda kedagi muud kui ennast ja suurettevõtteid," ütles Georgia demokraatide valija Dorothy.

Tema sõnul on vahevalimistel demokraatide saatus noorte käes, keda võiks hääletama meelitada õppelaenude kustutamine ja abordiõigus. Tema tutvusringkonnas olevad vanemad inimesed on juba valimas ära käinud. Kokku on Georgias eelhääletanud rekordilised 2,4 miljonit elanikku.

Võitlus senatikoha üle on väga tasavägine, kuigi vabariiklaste kandidaadi Herschel Walkeri ümber on viimastel nädalatel lahvatanud mitu skandaali. Kahe naise väitel sundis Walker neid aborti tegema, kuigi avalikult on ta protseduuri vastu.

"Ma arvan, et temaga pole vaimselt kõik korras ja ta on äärmiselt silmakirjalik. Ta on justkui mustanahaline versioon Trumpist ja see pole minu jaoks piisav. Ta hirmutab mind samamoodi nagu Trump," kommenteeris demokraatide valija Rachel.

"Praeguse seisuga on need ainult süüdistused, millel puudub sisu. Seni, kuni nad ei suuda esitada tõendeid ja sisu, pole mõtet sellele keskenduda," ütles vabariiklaste valija Qurtej.

Georgia on üks osariik, kus peale kongressi esindajate valitakse ka kuberneri. Taas lähevad vastamisi praegune vabariiklasest kuberner Brian Kemp ja demokraat Stacey Abrams. Eelmine kord kaotas tasavägised valimised Abrams ja ka seekord arvatakse, et Kempil on suurem võimalus võita.

Vabariiklaste hinnangul on ametis olev kuberner teinud head tööd majandusega, mis on nüüd paljude valijate meelel.

"Ma arvan, et järgmised neli aastat oleks temaga sama head. Ta avas Georgia esimesena USA osariikidest pärast koroonahirmu. Georgia ettevõtted on USA tippude hulgas," kommenteeris vabariiklaste Holly.

Vaatlejate hinnangul võib võimalik kaotus seada kahtluse alla Abramsi tuleviku aktiivses poliitikas, kuigi eelmistel presidendivalimistel oli Joe Bideni napp võit Georgias suuresti tema kampaania tulemus.