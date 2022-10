ERR USA-s: vahevalimistel võivad senati enamuse otsustada ladinaameeriklased

Vähem kui kahe nädala pärast toimuvad USA kongressi vahevalimised, kus senati enamuse võivad otsustada ladinaameeriklaste hääled. Ajalooliselt on kogukond olnud pigem demokraatlik, kuid viimastel valimistel on aina rohkem kaldutud vabariiklaste poole.

Hiljutiste küsitluste järgi kavatseb enamik ladinaameeriklastest vahevalimistel hääletada demokraatide kandidaatide poolt. See aastakümneid kestnud toetus on aga viimasel ajal märkimisväärselt langenud ja vabariiklased teevad võtmetähtsusega osariikides aina suuremaid edusamme.

Paljude Venezuela ja Kuuba juurtega valijate hinnangul liiguvad demokraadid aina rohkem sotsialismi suunas ja see on hirmutav.

"Mu vanemad olid Venezuela keskklassis, aga sotsialismi tulekuga 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses muutusid nad põhimõtteliselt kohe vaesteks," ütles vabariiklaste valija Samuel Morales.

"See on selline asi, mida minu põlvkond ei soovi unustada. Mul on see kogu aeg meeles, sest nii võib ka siin minna," selgitas vabariiklaste toetaja, Kuuba juurtega Tj Villamil.

Florida osariigi Miami vabariiklasest linnapea Francis Suarez ütles, et suure hulga ladinaameeriklaste jaoks on tähtis konservatiivsete ja usuliste väärtuste säilitamine.

"Minu hinnangul ei saa demokraadid sellest aru. Ma arvan, et kogukonna ümbernimetamiskatse sooneutraalseks latinxiks ei olnud valijatele oluline," ütles Suarez.

Ladinaameeriklased on suuruselt teine ja kõige kiiremini kasvav valijagrupp. Nevada demokraadist senaatori Catherine Cortez Masto sõnul on seetõttu keeruline teha põhjapanevaid üldistusi. Noored on näiteks progressiivsemad, kuid nende valimisaktiivsus on madal, mistõttu saavad teatud küsimused kampaania ajal vähem tähelepanu. Lisaks on majanduse kehv seis ja hinnatõus välja söönud demokraatide tavalised peateemad nagu abordiõigus, relvaseadused ja kliimamuutus.

"Kuulen oma valijatelt – mitte ainult ladinaameeriklastelt, aga ka perekondadelt –, et kõige olulisemad on ikkagi igapäevaprobleemid. Selles pole kahtlustki," rääkis Cortez Masto.

Nevada restorani- ja hotellisektor kandis pandeemia ajal suuri kaotusi, mis mõjutas märkimisväärselt ka sealset ladinaameeriklaste kogukonda. Samuti on osariigi inflatsioon riigi üks kiiremaid. Viimaste küsitluste järgi on Cortez Masto toetus võrdne tema vabariiklasest vastase Adam Laxaltiga.

Nevada valimiste võitja võib otsustada ka USA senati enamuse.