ERR Virginias: väikeettevõtjad on vahevalimiste eel mures majanduse pärast

Vähem kui nädala pärast toimuvad USA kongressi vahevalimised ja erinevate osariikide kandidaatide peamiseks kampaaniateemaks on muutunud majanduse seis. ERR käis uurimas Virginia osariigi väikelinnas Fredericksburgis, kuidas on hinnatõus mõjutanud kohalikke ettevõtteid.

Fredericksburgi linna võlu on pereomandis olevad väikeettevõtted, kes aga tunnevad hinnatõusu kiiremini kui suurettevõtted.

Kohaliku käsitööpoe aknal ootavad Eestis toodetud päkapikud, et keegi nad koju viiks. Nende reis sinna on olnud pikk ja tavapärasest kallim. Poeomanik Ann tunnistab, et ajad on keerulised ja majanduse seis teeb teda murelikuks.

Kongress pole tema hinnangul hinnatõusuga piisavalt võidelnud ja ta loodab, et vahevalimistel on edukad vabariiklased, kes võtavad midagi ette.

"Kõik kulud tõusevad – tarnekulud, meie kulud. Me ei taha, et kliendid neid kulusid kannaks, aga midagi pole teha. Inflatsiooni pärast kannatavad paljud ettevõtted, nii et peame sellele lahenduse leidma," rääkis Ann.

Tema sõnul on ta pood lahti ainult tänu püsiklientidele, kes on Fredericksburgis erakordselt truud. Nende seas on Lucy, kes ostab pühadehooajaks küünlaid. Endine vabariiklane on nüüd erakondliku eelistuseta, kuid hääletas eelvalimistel demokraatide poolt. Lucy valikut mõjutas ülemkohtu otsus, mis andis osariikidele võimaluse piirata abordiõigust. Tema hinnangul on vahevalimiste kampaanias sellest liiga vähe räägitud ja kogu tähelepanu on läinud majandusele.

"Ma arvan, et meie majandus hakkab uuesti kasvama. See on järjekordne tsükkel. Ma olen 74-aastane, nii et olen näinud palju erinevaid perioode. Tundub, et tuleme langustest alati välja ja inimesed jäävad ellu, aga naiste õigustega pole sama lugu. See on kriitilise tähtsusega ja meie ülemkohtunike ametiaeg on eluaegne," kommenteeris ta.

Kohaliku kasutatud riiete poe omanik Thomas leiab samuti, et kandidaadid peaksid peamiselt keskenduma isikuvabaduste säilitamisele. Samas on selge, et majanduse seis pole kiita ja see mõjutab ka tema äri.

"Ma müün kasutatud asju, nii et inimesed tulevad siia ostlema, sest nad on noored ja see on lahe või nad ei saa uusi riideid endale lubada. Majandussurutis nagu praegu on tavaliselt mulle parem," ütles Thomas.

Praegu on esindajatekojas Virginia osariigi 11 kohast seitse demokraatide käes. Vabariiklased soovivad tagasi võita vähemalt kolm ja loodavad samasugusele valijate entusiasmile nagu möödunudaastasel kubernerivalimistel. Viimaste küsitluste järgi on Fredericksburgi piirkonna kandidaatide toetus võrdne.