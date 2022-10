Evestus: minister ei peaks kasutama riigi raha enda reklaamimiseks

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon pöördus ühingu Korruptsioonivaba Eesti poole eksperdiarvamuse saamiseks seoses Eesti Päevalehes ilmunud artikliga, mille kohaselt "palkas endine haridus- ja teadusminister Liina Kersna rahva raha eest endale fotograafi", et uurida, kas minister võib avalikest vahenditest tehtud fotosid kasutada enda reklaamimiseks isiklikul sotsiaalmeediakontol ning kas selline tegevus on seadusevastane või vastuolus poliitilise kultuuriga.

Korruptsioonivaba Eesti nimel analüüsi kirjutanud Steven-Hristo Evestus nentis, et Kersna sotsiaalmeediakontol avaldatud fotode ülevaatusest jääb silma, et ministeeriumi kommunikatsioonimeeskond ei ole sugugi sama sagedusega ja igapäevaselt teinud ülevaateid ministri päevakavast ja kohtumistest, kui seda on tehtud ministri enda sotsiaalmeediakontol.

Evestus lisas, et fotode tegijana on ministri sotsiaalmeediakontol ära nimetatud ministeeriumi töötaja Raimo Roht ja et avaldatud postituste üksikasjalik ja viimistletud sisu võib olla ette valmistatud ministri nõuniku või ministeeriumi kommunikatsiooninõuniku poolt. See tekitab Evestuse sõnul aga küsimuse, kas minister kasutas ministeeriumiga töötajaid isiklikest huvidest lähtuvalt. "Ühing ei saa selles osas puudulike lähteandmete tõttu hinnata postituste sõnumite sisuga seonduvat. Küll on aga fotograaf Raimo Rohu töötulemust ning sellega seonduvalt tööks vajalikke ja osaliselt avalikest vahenditest selleks soetatud töövahendeid minister kasutanud isiklikes huvides oma isiklikul sotsiaalmeediakontol enda isiku ja tegevuste esiletõstmiseks," märkis Evestus. Tema sõnul peaks minister vältima olukordasid, kus ministeeriumi vahendite ja ressursside kasutamine on seotud ministri kui isiku ja/või poliitiku reklaamimise vajadusest.

Kersna ütles ERR-ile kommentaariks, et ministrina tegi ta oma sotsiaalmeediakontol eelkõige tööalaseid postitusi. "Postituste juures kasutasin ministeeriumi palgal oleva autojuhi fotosid. Tema ülesanne oligi teha pilte, - ja ta teeb ka täna pilte ministeeriumis, - ja alati viitasin, kes on piltide autor," ütles Kersna. "Minu eesmärk oli teha ministritööd läbipaistvalt, jagades regulaarselt informatsiooni, millega ma tegelen. Sama joont olen hoidnud ka riigikogu liikmena nii enne kui ka pärast ministri ametit," lisas Kersna.

Tema teada annavad kõik ministrid oma sotsiaalmeedia kontodel ülevaateid, mida nad teevad. "Näiteks sotsiaalminister Signe Riisalo. Minu teada on enamasti nende piltide autorid ministeeriumis palgal olevad inimesed. Ministrid küll enamasti ei viita pildi autoritele, mina tahtsin olla läbipaistev ja viitasin," sõnas Kersna.

Tema sõnul teeb autojuht Roht haridusministeeriumis pilte ka praegu. "See oli tema kohustus. Kui ma ministriks sain ja temaga sõitma hakkasin, siis ta võttis fotoaparaadi välja ja hakkas tegema pilte. Kui ma küsisin, miks ta seda teeb, siis tuli välja, et ta on fotograafiahuviline inimene, kes käib nädalavahetuseti fotograafiakoolitustel. Siis tegi ministeerium temaga kokkuleppe, et hakkaks väikese lisatasu (450 euro - toim) eest töötama ka fotograafina. Kuna ta oli minu autojuht, siis pildistas ta mind kõige rohkem, aga ta tegi pilte ka teistest inimestest ja üritustest, kus mind ei olnud," selgitas Kersna.