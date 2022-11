Detsembrist kallineb Tallinnas segaolmejäätmete äravedu

Tallinna strateegiakeskuse ringmajanduse osakonna juhataja Lüüli Junti ütles, et Nõmmel, Kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Lasnamäel kallineb jäätmevedu kuus protsenti, Haaberstis, Mustamäel, Kristiines ja Pirital aga 15 protsenti. See tähendab, et 800-liitrise mahuti kohta kerkib hind 36-83 senti.

"Kui kuus protsenti on seal, kus hinnatõusu põhjustab kütusehinna tõus, siis 15 protsenti tõuseb hind seal, kus riigihanke tulemusena on muutunud jäätmete töötlemise hinnad," selgitas Junti.

Junti ütles, et inimestel aitab raha säästa jäätmete parem liigiti kogumine, sest hinnatõus puudutab segaolmejäätmeid.

"Paberi- ja kartongijäätmete mahuti tühjendamine on jätkuvalt tasuta ja biojäätmete mahuti tühjendamine on poole odavam kui segaolmejäätmete mahutite tühjendamine. Kui liigiti koguda ka pakendeid ja viia need avalikku pakendipunkti, siis on ka nende üleandmine tasuta," ütles ta.

Linnaelanikud, kes soovivad, et veetaks ära ka nende pakendijäätmed, peaksid ühendust võtma kas oma jäätmevedajaga või mõne taaskasutusorganisatsiooniga. Junti sõnul on ka pakendijäätmete üleandmine tihtipeale tasuta.