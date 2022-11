Mart Helme saatis Euroopa Parlamendile kirja Keit Pentus-Rosimannuse kohta

"Soovimata sekkuda europarlamendi otsusesse pean oluliseks, et saaksite oma valikut tehes olla võimalikult hästi informeeritud," seisab kirjas.

Kirjas juhitakse tähelepanu, et ajal, mil Eesti valitsus Pentus-Rosimannuse kandidatuuri heaks kiitis, oli ta valitsuse liige, kandes rahandusministri portfelli.

"Vastavalt Eesti seadustele on keelatud isikutel osaleda otsustusprotsessis, mis toovad neile isiklikku kasu. On selge, et Keit Pentus-Rosimannus on nimetatud keeldu rikkunud. Ta rikkus toimingupiirangu keeldu teadlikult, tahtlikult ja süsteemselt," kirjutab Helme.

Teiseks osutab Helme, et kontrollikoja liikmelt eeldatakse laitmatut mainet, kuid Keit Pentus-Rosimannus seda nõuet ei täida.

"Tema, tema abikaasa ja tema isa on seotud väga laialdast ühiskondlikku kõlapinda saanud kohtusaagaga, kus teda ja tema lähedasi süüdistati firma pankrotistumises, pankrotipesast ebaseaduslikult raha välja kantimises ning võlausaldajate teadlikus kahjustamises. Kohus kestis pikki aastaid, Keit Pentus-Rosimannus jäi osaliselt süüdi alamas astmes ja ringkonna astmes, kuid kõrgem kohtaste saatis asja uuesti arutamiseks alamasse astmesse ning selleks ajaks olid mitmed asitõendid hävinenud," seisab kirjas.

"Väärib märkimist, et asitõendite kadumine ja hävitamine toimus riigiametites ajal, kui tema erakond oli võimul. Sellest hoolimata ilmnes kohtusaaga käigus äärmisel inetuid fakte, muu hulgas oli Keit Pentus-Rosimannus seotud 200 000 euro sularaha kõrvaldamisega pankrotis firma arvetelt ning seotud fiktiivsete laenulepingute tagantjärgi vormistamisega, et sularaha eemaldamist varjata. On selge, et hoolimata pika kohtupidamise lõpus tehtud õigeksmõistvast otsusest ei ole Keit Pentus-Rosimannusel laitmatut mainet," märgib Helme.

Kolmanda aspektina toob kiri esile, et kontrollikoja liikmelt eeldatakse audiitori kogemust: "Keit Pentus-Rosimannus pole mitte kunagi mitte ühelgi moel töötanud audiitorina või auditeerimistegevusega soetud ametis," lisas Helme veel.

Korruptsioonivastase erikomisjoni liige Priit Sibul (Isamaa) ütles eelmise nädala neljapäeval, et komisjon saadab Euroopa Parlamendile Keit Pentus-Rosimannuse kontrollikotta nimetamise protsessi kirjeldava kirja siis, kui prokuratuur langetab otsuse algatada kriminaalmenetlus.

Keit Pentus-Rosimannuse kuulamine toimub Euroopa Parlamendis 8. novembril.