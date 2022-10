Sibul: Euroopa Parlamendile kirja saatmine sõltub prokuratuuri otsusest

Prokuratuur peab otsuse langetama reede õhtuks.

"Kui prokuratuur teeb otsuse ja seda kirja pole vaja, siis pole seda põhjust saata," ütles Sibul.

Sibul märkis, et tema pigem toetab kirja saatmist, et otsustajatel oleks ülevaade eriarvamustest. "On mõistlik komisjoni teavitada nendest protsessidest, mis Eestis on toimunud selle kontrollikoja liikme määramisega," ütles ta.

"Nende kuulamiste ja komisjonile kättesaadavate dokumentide kontekstis tekkis osadel komisjoni liikmetel kahtlus, et on toime pandud toimingupiirangu rikkumine," sõnas Sibul.

Komisjoni esimehe Mart Helme (EKRE) sõnul viis komisjon tema esmaspäeval esitatud kirja algversiooni sisse neli muudatusettepanekut.

Sibula hinnangul sisaldas kirja esimene versioon liiga palju emotsioone. "Ei ole vaja eriarvamusi ja poliitilist kemplust, mis on Reformierakonna ja EKRE vahel käima läinud. Seda me oleme komisjonis nädalaid näinud ja ei ole vaja seda poliitilist protsessi kirjeldada," ütles Sibul.

"Nüüd on küsimus, kas Eesti õiguskaitseorganid näevad seal probleemi. Kui näevad, siis algatatakse midagi, kui ei näe, ei olegi mingit probleemi ja ongi sellel küsimusel joon all," sõnas Sibul.

Esmaspäeval koguneb komisjon uuesti, et lõplik variant üle vaadata ja kas heaks kiita või tagasi lükata.

"Euroopa on suur ja lai ja selle komisjoni liikmed, kes hakkavad Keit Pentus-Rosimannust kuulama, ei tea ju, missugused kahtlused, arutelud, süüdistused on tema persooni aadressil välja lükatud ja on õiglane, et siseriiklikest vaidlustest-väitlustest teatakse," ütles Helme.

Keit Pentus-Rosimannuse kuulamine toimub Euroopa Parlamendis 8. novembril.