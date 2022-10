Helme esitas Pentus-Rosimannuse kohta prokuratuurile kuriteokaebuse

Teisipäeval pärast Pentus-Rosimannuse teadaannet edastas EKRE, et riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Mart Helme esitas prokuratuurile kuriteokaebuse, milles kahtlustab toimingupiirangu rikkumist seoses Pentus-Rosimannuse esitamisega Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks.

Helme 21-leheküljelise ja detailselt kogu protsessi, sh ametnike kirjavahetust kirjeldava kuriteokaebuse kohaselt on põhjust kahtlustada, et Pentus-Rosimannus korraldas ja suunas kontrollikoja liikme nimetamise protsessi ettevalmistamist rahandusministeeriumis ning selle valitsusse viimist ajal, mil tal oli endal isiklik majanduslik huvi selle ametikoha suhtes.

Helme sõnul väljendas Pentus-Rosimannus enda soovi nimetatud ametikohale kandideerimiseks ning sellega kaasnevat majanduslikku huvi juba 2022. aasta alguses nii Kaja Kallasele kui ka teistele poliitikutele.

"Kuna Pentus-Rosimannus ennast Euroopa Kontrollikoja kandidaadi valitsusse viimise protsessist rahandusministeeriumis ei taandanud, vaid, vastupidi, osales selles aktiivselt, siis võis Pentus-Rosimannus panna toime toimingupiirangu rikkumise," ütles Helme.

Riigiprokuratuurist öeldi ERR-ile, et Mart Helme kuriteoteate osas kujundatakse seisukoht seaduses ettenähtud aja jooksul ehk 10 päeva jooksul. Siis selgub, kas selle põhjal algatatakse menetlus või mitte.

EKRE on esitanud ka varem Pentus-Rosimannuse kohta kuriteoteate, kuid 27. septembril otsustas riigiprokuratuur, et menetlust ei alustata. Kui Mart Helme poolt 18. oktoobril esitatud kuriteoteade oli lausa 21 lehekülge pikk, siis esimene, septembri alul saadetud kuriteoteade oli vaid ühe lause pikkune. Tõsi, prokuratuur analüüsis tollal ka avalikkuses ilmunud materjale, kuid otsustas siis menetlust mitte alustada.

Helme esitatud kuriteokaebusest selgub, et Pentus-Rosimannus kohtus eelmise aasta lõpus kontrollkoja liikme Juhan Partsiga ning tema kandidatuuri üle vahetasid meile rahandusministeeriumi töötajad Andres Kuningas ja Andrus Säälik. Meilivahetusest selgub, et Pentus-Rosimannus tundis konkreetset huvi kontrollkoja liikme kandidatuuri kohta, näiteks millised on nõuded kontrollkoja liikmele.

Tänavu veebruaris küsis peaminister Kaja Kallas Pentus-Rosimannuselt nõusolekut kandideerimiseks ja kuriteoteates märgitakse, et "on ilmne, et Pentus-Rosimannus andis selleks oma nõusoleku".

2022. aasta alguses teavitas enda kandidatuurist ka tollase koalitsioonipartneri Keskerakonna juhatuse esimeest Jüri Ratast ja andis talle mõista, et kui selleks tuleb vajalik toetus, siis on tal soov kontrollikotta minna, seisab kuriteoteates.

2. juunil vestles peaminister Kallas juba kolmandat korda Pentus-Rosimannuse kandidatuuri toetamisest Ratasega, päev hiljem teatas Kallas Keskerakonna ministrite vallandamisest valitsusest.

Juuli lõpus soovis Pentus-Rosimannus oma alluvatelt rahandusministeeriumis veel kord infot kandideerimise kohta, muu hulgas soovis ta teada, kas on vaja ka riigikontrolli arvamust. Samal päeval toimunud meilivahetusest rahandusministeeriumi töötajate vahel selgub, et kontrollkoja kandidaadi eelnõu on vaja juba järgmiseks päevaks ilma nimedeta ette valmistada.

Augustis, mõned nädalad enne otsuse vastu võtmist valitsuses vestles Pentus-Rosimannus oma kandidatuurist Isamaa aseesimehe Urmas Reinsaluga. Samal kuul arutati Pentus-Rosimannuse kandidatuuri ka uue koalitsiooni erakondade esimeeste vahel.

Isamaa esimees Helir-Valdor-Seederi ütluse järgi teatas peaminister Kallas talle, et sooviks 1. septembril valitsuse istungil arutada kontrollikoja kandidaadi nimetamist ning et tema poolt esitatav kandidaat on Pentus-Rosimannus. Sel kuupäeval aga arutelu valitsuses selles küsimuses ei toimunud.

5. septembril andis Pentus-Rosimannus Kallasele nõusoleku kandideerimiseks ning kuivõrd oli teada, et Pentus-Rosimannus ise on valitsuse istungi ajal lähetuses, määrati samal päeval tema asendajaks valitsuse istungil maaeluminister ja Pentus-Rosimannuse erakonnakaaslane Urmas Kruuse.

Näiteks 7. septembril saatis Pentus-Rosimannus Andrus Kuningale kirja, milles täpsustab: "Igaks juhuks - esitaja on ikka Urmas Kruuse, eks". Kuriteoteates märgitakse, et tegu pole mitte küsimus, vaid meeldetuletusega. Kuningas vastab, et "jah, nii ma kirja panin. St et parandasin algset versiooni".

Järgmisel päeval esitas rahandusministeerium valitsusel kontrollikoja kandidaadi kinnitamise eelnõu, metaandmete järgi on allkirjastaja Pentus-Rosimannus, failid on allkirjastanud Kruuse.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon viis septembris ja oktoobris läbi istungid, mille käigus küsiti selgitusi poliitikutelt, sealhulgas Pentus-Rosimannuselt, Kaja Kallaselt, Urmas Reinsalult, Helir-Valdor Seederilt, Jüri Rataselt ning rahandusministeeriumi ametnikelt.

Samuti on kuriteokaebuse koostamisel tuginetud rahandusministeeriumile ja riigikantseleile esitatud teabenõuetele ja vastustele, mis sisaldavad muu hulgas Pentus-Rosimannuse ja ametnike kirjavahetust.