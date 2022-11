"UV faktor": teadlased vaidlesid Eesti metsa olukorra üle

Maaülikooli teadlased ütlevad, et kliimaeesmärkide saavutamiseks peab rohkem raiuma. Tartu ülikooli teadlased ütlevad, et raiuma peab selgelt vähem ja meie probleemi allikas on üleraie.

"UV faktoris" jäid Tartu ülikooli säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald ja taastamisökoloogia professor Aveliina Helm ning maaülikooli metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetooli vanemteadur Allan Sims ja metsanduse ja inseneeria instituudi direktor Marek Metslaid endiselt eriarvamusele.

Eesti metsanduse arengukava (MAK) lõpule viimine ja vastuvõtmine on aastaid veninud ning ka selle sisus jäid saatekülalised eriarvamusele.

"Minu soovitus on selle arengukavaga edasi liikuda, viia ta riigikogusse ja võtta ükskord vastu. Inimesed on sinna väga palju oma väärtuslikku aega pannud, on olnud terve rida kaasamisi ja see protsess on veninud juba väga pikaks. /.../ Kui poliitiline tahe on olemas, siis ei ole mõtet selle protsessiga rohkem venitada ja tuleks liikuda edasi," rääkis Marek Metslaid maaülikoolist.

Tema kolleeg Allan Sims on samal arvamusel, öeldes, et kui sellega veel venitada, siis jõuab juba järgmise metsanduse arengukava koostamise aeg kätte.

"Metsanduse arengukava on nii pikalt arutatud ja see on igasuguseid probleeme üles tõstatanud ja inimesed juba tegelevad nende probleemide lahendamisega," ütles ta ja lisas, et kui hakata kavas veel midagi muutma, siis võib-olla hakatakse metsandusotsuseid valesti tegema või jäetakse oodates hoopis tegemata.

"Aga kui me vastu ei võta, peame juba järgmist metsanduse arengukava hakkama tegema," sõnas ta.

Raul Rosenvald ja Aveliina Helm Tartu ülikoolist olid aga teistsugusel seisukohal.

"Minu ootus on, et võiks muidugi edasi minna, aga kindlasti mitte sellisel kujul. Praegusel juhul elurikkusega seotud seisud sisuliselt puuduvad seal. Viimases juhtkogus paraku ei olnud elurikkuse spetsialisti. /.../ Ja tulemus on näha," ütles Rosenvald.

"Ma arvan, et see on hädavajalik, et metsanduse arengukavas nüüd oleks väga selgelt arvesse võetud, et me elame kliimamuutuse perioodil. Need on eesmärgid, mida tuleb võtta tõsiselt ja integreerida igasse valdkonda, mitte ainult Euroopa eesmärkide saavutamise pärast, vaid meie enda heaolu ja looduse seisukohast," ütles Helm.