Jõhvi ja Toila alustavad taas liitumiskõnelusi

Toila vald ja Jõhvi vald proovivad teisel katsel liituda: vallavolikogud on selleks nõusoleku andnud ja loomisel on läbirääkimiste juhtrühm. Kuus aastat tagasi samade omavalitsuste osalusel toimunud ühinemiskatse jooksis liiva.

Enne 2017. aasta Eesti suurt haldusreformi lahkus Jõhvi 2016. aasta sügisel ootamatult läbirääkimiste laua tagant jättes ühinema Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla. Jõhvi vallavanem Maris Toomel nimetab tollaste vallajuhtide käitumist valeks.

"Eelmine katse ebaõnnestus ja see oli tööõnnetus. Ma arvan, et seda ühinemist on vaja nii Jõhvile kui ka Toilale, et tekiks üks tugev omavalitsus," sõnas Toomel.

Jõhvi valla liitumiskutse vastu võtnud Toila valla juhil Eve Eastil on tulnud rahustada inimesi, kes mäletavad eelmisel liitumiskatsel Jõhvi tekitatud segadusi.

"Tahakski rahustuseks öelda, et ei ole tehtud ühtegi otsusus ja inimesed võivad rahulikult vaadata, kuidas see protsess käima hakkab. Ärgem mingem tagasi minevikku, sest siis olid teised asjaolud ja teine aeg," toonitas East.

2005. aastal Jõhvi valla ja linna ühinemisel vallaks muutunud Jõhvi soov on liitumise tulemusena taas linnaks saada. Kas see unistus täitub või mitte on lahtine, kuid juba praegu otsivad omavalitsused koostöövõimalusi.

"Jõhvi on laste osas kasvutrendis, mis tähendab, et meil juba täna on vajadus lasteaiakohtade järgi. Ja Toilal on täna vabu kohti nii lasteaedades kui ka koolides, nii et me oleme sel teemal juba Toila vallaga ka rääkinud," rääkis Toomel.

Kui 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimiste järel Jõhvi ja Toila ühinemine teoks saab, siis oleks see oma ligemale 16 000 elanikuga rahvaarvult Eesti suuruselt kümnes omavalitsus.