Jõhvi ja Toila teevad uue katse ühineda

Jõhvi ja Toila liitumine on omamoodi vigade parandus, sest eelmises omavalitsuste liitumislaines 2017. aastal jäi neil ühinemisprotsess pooleli. Tol korral ühinesid vaid Toila vald, Kohtla-Nõmme vald ja Kohtla vald.

Jõhvi vallavanema Maris Toomeli sõnul parandab ühinemine omavalitsuste haldussuutlikkust.

"Me näeme selles ühinemises väga palju plusse ja tugevusi nii finantsvõimekuse suurendamise näol kui ka selles, et meil saab olema tõhusam juhtimine," ütles Toomel.

Toila vallavanema Eve Easti sõnul on oluline võtta maha Jõhvi eri külgedel asuva Toila valla elanike ääremaaks saamise hirmud.

"Jõhvi on Toila vallale loogiline keskus juba praegu. Ja meie Toila valla piirkonnad tulevad ühinemise puhul ju keskusele lähemale," rääkis East.

Omavalitsused loodavad, et riik tuleb ühinemisega seotud kulude katmisel appi.

"Me oleme saanud nende taotluse ja oleme hetkel nendega läbi rääkimas, mis on need vajalikud kulud, mis ühinemise käigus ära tehakse, ning seejärel pöördume me rahandusministeeriumi ja valitsuse poole, et kas on võimalused nende kulude katmiseks valitsuses kokku leppida," ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Sel nädalal saavad rahvahääletusel oma seisukoha ühinemise kohta anda mõlema valla elanikud.

"Lõpptulemuse panevad paika siiski need inimesed, kes seda protsessi hakkavad läbi viima, et keegi ei kannataks ja keegi ei võidaks ülearu palju," sõnas jõhvilane Alar Tasa.

Jõhvi vallas elab üle 11 000 inimese. Toila vallas on elanikke ligemale 4500.

Pärast Jõhvi ja Toila liitumist jääks Ida-Virumaale seitse omavalitsust: Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Kohtla-Järve linn ning Lüganuse, Jõhvi ja Alutaguse vald.