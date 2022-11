Kuku raadio võttis saate "Muuli ja Aavik" eetrist maha

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani (Isamaa) nõunik Kalle Muuli luges 28. oktoobril eetris olnud saates ette riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (RE) abikaasa lapsi puudutava kohtuvaidluse üksikasju.

Ajakirjanduseetika põhimõtete kohaselt laste kohta käivad detaile sellisel moel avalikkuse ees arutada ei tohiks. Ka õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, et kõnealuse teema meediakäsitlus on seekord tekitanud lastele korvamatut kahju.

Kuku raadio peatoimetaja Madis Kimmel ütles ERR-ile, et pärast juristidega suhtlemist otsustas Kuku saate eemaldada, et info Kuku poolt ei leviks ning 28. oktoobri saate valguses tehti otsus ka terve saatesarja eetrist kõrvaldamise kohta.

"Meie vaade ja seisukoht on see, et esiteks tasakaalustatud ajakirjandusväljaandena me hoiame fakti ja arvamust ikkagi väga lahus ja selles saates see tasakaalustatuse printsiip sai rikutud ja sai sedavõrd rikutud, et otsustasime selle saatesarja täiesti maha võtta," ütles Kimmel.

Kimmel ei osanud öelda, millal peaks tulema otsus saatesarja jätkamise või mitte jätkamise osas.

28. oktoobri saates oli Muuli vestluspartneriks Postimehe endise peatoimetaja Marti Aaviku asemel ajakirjanik Andrus Karnau.