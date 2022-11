Mihkelsonid ja vastaspoole kaitsja mõistsid hukka laste avalikkuse ette toomise

Möödunud neljapäeval kirjutasid Postimees ja Delfi, kuidas riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson on teinud lapsealistest kohatuid pilte.

Mihkelsonide sõnul on praegu toimuv pika võitluse üks etapp, mille taustaks on aastatepikkune vaidlus hooldusõiguse üle ning mis on pere ja laste privaatsust rikkudes ebaõiglaselt avalikkuse ette toodud.

Teise poole kaitsja Maria Mägi-Rohtmetsa sõnul tuleb loost rääkida jättes välja nende inimeste andmed, kes ei ole avaliku elu tegelased. Mägi-Rohtmets rõhutas, et nemad on avalikkuses rääkinud rangelt meestevahelisest hagist, mitte hooldusõiguse vaidlusest.

Loole on lisatud kolmapäeval eetrisse minev täispikk intervjuu.