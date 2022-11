TikTok kinnitas, et saadab oma Euroopa kasutajate andmeid Hiinasse

Videojagamisplatvorm TikTok kinnitas, et nende Euroopas asuvate kasutajate andmetele omavad ligipääsu ka Hiinas asuvad TikToki töötajad.

TikTok kuulub Hiina kapitalile, firma uuendab oma privaatsuspoliitikat. Firma kinnitas, et Hiina töötajatel on juurdepääs Euroopa andmetele. Euroopa kasutajate andmetele pääsevad ligi veel TikToki töötajad, kes asuvad Brasiilias, Kanadas, Iisraelis, USA-s ja Singapuris, vahendas The Guardian.

"Järgides mitmeid tugevaid turvakontrolle ja protokolle ning kasutades meetodeid, mida tunnustatakse GDPRI-i raames (EL-i andmekaitseseadus), võimaldame teatud Brasiilias, Kanadas, Hiinas, Iisraelis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas asuvatel töötajatel juurdepääsu Euroopa kasutajate andmetele," teatas TikToki Euroopa haru turvalisuse juht Elaine Fox.

TikTok on varem tunnistanud, et osale andmetele pääsevad ligi ettevõtte emafirma ByteDance'i töötajad.

TikToki Euroopa haru kuulub Iirimaa võimude jurisdiktsiooni alla. Dublin on alustanud juba juurdlust selle kohta, kas TikTok saadab andmeid Hiinasse, vahendas The Guardian.

Londoni Ülikooli kolledži teadur Michael Veale ütles, et Hiina isikuandmete seadused tekitavad küsimusi isegi piiratud andmeedastuse turvalisuse kohta. Siiski ütles Veale, et Hiina valitsus ei luura TikTokis üksikisikute järele. Tema sõnul suudab Hiina inimeste privaatseid andmeid hankida teiste kanalite kaudu.

ByteDance'i seotus Hiina valitsusega tekitas aga juba varem küsimusi. 2020. aasta septembris süüdistas Donald Trumpi administratsioon TikToki, et platvorm on kommunistliku partei hääletoru. Trump nõudis, et TikTok peab oma USA allüksuse maha müüma. Joe Bideni administratsioon tühistas selle korralduse.

Juulis avaldati TikToki tegevjuhi Shou Zi Chew kiri USA vabariiklastest senaatoritele. "USA-s asuva TikToki turvameeskonna heakskiidu korral saavad firma välismaal asuvad töötajad vaadata mõningaid mittetundlikke USA kasutajate andmeid," seisis kirjas.

Shou Zi Chew väitis, et TikTok ei jaga neid andmeid Hiina võimudega.

Hiljuti palkas TikTok oma meeskonda Jamal Browni, kes töötas Bideni valimiskampaanias pressijuhina. Brown töötas varem ka kaitseministeeriumis. Vabariiklasest senaator Josh Hawley väitis, et tegemist on murettekitava arenguga, vahendas DailyMail.

"TikTok ja nende Hiina emafirma kujutavad endast tõsist ohtu riiklikule julgeolekule. Olge tõsised. Tehke nii, et ByteDance peab TikToki maha müüma," ütles Hawley.