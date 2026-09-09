Michal: avalikust sektorist erasektorisse liikumine pole kuritegu

Avalikust sektorist erasektorisse ja ka vastupidi liikumine on loomulik osa tööturust, kuid järgida tuleb huvide konflikti vältimise põhimõtteid, ütles peaminister Kristen Michal vastuses päringule, mis puudutas endiste kõrgete riigiametnike ja -teenistujate liikumist kaitse- ja energeetikatööstusesse. Konkurentsikeelu kehtestamisel tuleks arvestada hüvitisega ja seda tuleb peaministri sõnul eraldi analüüsida.

Viimastel aastatel on sagenenud, et endised kõrged ametnikud ja riigiteenistujad asuvad pärast riigiteenistusest lahkumist tööle just kaitsetööstuse või energeetikaga tegutsevatesse eraettevõtetesse. Näiteks on kaitsetööstusettevõtetesse läinud Martin Herem, Kusti Salm, Veiko-Vello Palm, Magnus Valdemar-Saar jt. Energeetikavaldkonda on liikunud näiteks endine MKM-i energeetika asekantsler Timo Tatar, endine peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu jne.

Nn pöördukse efekti eest on hoiatanud ka kaitsepolitsei, kes on soovitanud sadade miljoniteni küündivate riigihangetega seotud ametnikele rakendada ametist lahkudes nn mahajahtumise aega.

Peaminister Kristen Michal vastas riigikogu liikme Aleksandr Tšaplõgini selleteemalisele päringule, et avalikust sektorist erasektorisse ja ka vastupidi liikumine on loomulik osa tööturust ja erineva praktika juurutamiseks isegi vajalik, kuid oluline on, et järgitaks huvide konflikti vältimise põhimõtteid.

"Kuna konkurentsikeelu kehtestamisel tuleb arvestada võimaliku hüvitisega, tuleb avaliku teenistuse reformi käigus tervikuna analüüsida, milliste ametikohtade puhul, millises ulatuses ja kui pikaks ajaks on sellise piirangu kehtestamine põhjendatud," leidis Michal.

Peaminister lisas, et avalikust sektorist erasektorisse liikumine ei ole seaduserikkumine ning riigile teadaolevalt ei ole erasektorisse liikumise tõttu ilmnenud seaduserikkumisi, aga kahtluste ilmnemisel on pädevad asutused kohustatud uurima.