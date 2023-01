Hollandi valitsus soovitab ametnikel Tiktoki kasutamist vältida

Hollandi valitsus on soovitanud riigitöötajatel vältida Hiina sotsiaalmeediaäpi Tiktok kasutamist oma töös, kinnitasid Madalmaade riigiametnikud Politicole. Nii USA-s kui Euroopa Liidus on kasvanud mure, et äpi kasutajate andmed pole privaatsed. Samas on Tiktok Madalmaades üsna populaarne ning sel on riigis 3,5 miljonit inimest. Riigis elab üle 17 miljoni inimese.

Madalmaade üldasjade ministeerium (Algemene Zaken) soovitas juba novembris Tiktoki kasutamise lõpetada valitsuse töö tegemiseks, kuniks äpi andmekaitsepoliitika muutub. USA valitsuse Tiktoki täiskeeld valitsusseadmetele on samas märksa karmim, tõi Politico esile.

Tiktoki äppi on kritiseerinud tugevalt ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes on nimetanud Tiktokki petlikult süütuks, tõelise sõltuvuse põhjuseks ning Vene väärteadete allikaks.

Hollandi peaminister Mark Rutte külastas hiljuti Washingtoni ja kohtus USA presidendi Joe Bideniga, kelle sõnul arutasid kaks meest Hiinaga seotud probleeme.

Madalmaade otsus on Politico hinnangul pigem äpi kasutamise pausile panek ning see puudutab eelkõige valitsuskommunikatsiooni. Valitsusametnikud ei pea Tiktokki oma telefonidest kustutama, kinnitas Hollandi üldasjade ministeeriumi esindaja. Sama allika kinnitusel ei ole selge, kuivõrd rangelt valitsusasutused soovitust järgivad.

Üks Hollandi valitsuserakond kutsus novembris üles keelustama Tiktoki äppi täielikult tema praeguses vormis. Samuti on Hiina päritolu äpp USA-s suurema avaliku huvi all. Forbes teatas detsembris, et Tiktoki töötajad kasutasid äppi, et ajakirjanike järel luurata.

Tiktoki tegevjuht Shou Zi Chew käis sel kuul Brüsselis ja kohtus Euroopa Liidu komisjoni liikmetega ning püüdis rahustada tekkinud muresid. Kohtumisel osalenud komisjoni asepresident Věra Jourová ütles kohtumise järel, et ta loodab Tiktokilt kõikide kohustuste täitmist ning Euroopa Liidu seaduste austamist. Samuti pidas Jourová tähtsaks, et Tiktok taastaks Euroopa regulaatori usalduse.

Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová rõhutas lisaks, et ei saa jääda kahtlusi, et Euroopa äpikasutajate andmed on kaitstud ja nendele pole võimalik ebaseaduslikult kolmandatest riikidest ligi saada.