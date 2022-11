FT: Twitteri uus omanik Musk plaanib massilist koondamist

Ajalehe Financial Times allikate teatel plaanib Twitteri uus omanik Elon Musk alustada ettevõttes suurt koondamist, et kärpida kulusid. Musk võib koondada umbes 3700 inimest, praegu töötab Twitteris umbes 7500 inimest.

Hiljuti ostis Musk 44 miljardi dollari eest Twitteri. Musk vallandas kohe pärast Twitteri ostmist selle tippjuhtkonna. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul plaanib Musk nüüd veel rohkem inimesi vallandada, see peaks toimuma reedel.

Musk teeb juba ümberkorraldusi Twitteri töökultuuris. Ta tahab, et töötajad töötaksid tema projektide kallal ööpäev läbi. Kolmapäeval tuligi Musk välja uue projektiga. Twitter plaanib hakata pakkuma kaheksadollarilist teenust, mis suurendab kasutajate postituste nähtavust ja võimaldab neil näha vähem reklaame.

Muski plaanitavat tasulist teenust kritiseeris hiljuti USA vasakpoolne poliitik Alexandria Ocasio-Cortez.

"See on väga naljakas, et miljardär üritab tõsiselt maha müüa maha ideed, et sõnavabadus on tegelikult väärt kaheksa dollarit kuus," kirjutas Twitteris Ocasio-Cortez.

Musk vastas Ocasio-Cortezile. "Teie tagasisidet hinnatakse, nüüd makske kaheksa dollarit," kirjutas Musk.

Musk on Twitterisse toonud oma lähedased liitlased. Nende hulgas on tema advokaat Alex Spiro ja riskikapitalist David Sacks, vahendas Financial Times.

Reklaamitulu moodustab Twitteri rahavoost märkimisväärse osa. Paljud firmad muretsevad, et platvormil võib hakata levima sisu, mis pole kooskõlas nende väärtustega. Prantsuse kosmeetikafirma L'Oreal otsustas hiljuti, et peatab platvormil oma reklaamide näitamise.