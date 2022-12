Musk taastas Twitterist eemaldatud ajakirjanike kontod

"Rahvas on rääkinud. Minu asukohta tuvastanud kontode keeld tühistatakse," kirjutas Musk ööl vastu laupäeva Twitteris. Miljardär viitas küsitlusele, mille ta korraldas, kui ajakirjanike kontode peatamine oli kaasa toonud üleilmse pahameele. Küsitlus näitas suur toetust kontode taastamisele.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Blokeerimine oli seotud vaidlusega, mis puudutas Twitteri kontot "elonjet". Selle konto lõi USA tudeng Jack Sweeney. See konto jagas andmeid Muski eralennuki asukoha kohta, Musk kustutas lõpuks konto.

Pärast Sweeney konto eemaldamist teatas Musk, et muudab Twitteris kasutustingimusi. Selle käigus keelati kasutajate reaalajas asukoha avaldamine. Musk väitis, et Sweeney konto seadis ohtu tema perekonna.

Mõned ajakirjanikud viitasid oma Twitteri postitustes uuele "elonjeti" kontole, mille Sweeney asutas sotsiaalmeediaplatvormil Mastodon. Musk ütles, et ajakirjanike suhtes kehtivad samad reeglid, mis kõigile teistele. Seetõttu kustutas Musk ajakirjanike kontod.

Neljapäeval peatatigi ilma ette teatamata mitme New York Timesi, CNN-i ja Washington Posti ajakirjaniku kontod. Blokeeritute seas olid Ryan Mac ajalehest The New York Times ja ajakirjanik Drew Harwell, kes töötab ajalehes The Washington Post. Twitteris ei saanud enam postitada ka telekanali CNN ajakirjanik Donie O'Sullivan, vahendas Financial Times.

Kriitikute väitel, kelle hulgas oli valitsusametnikke, kodanikuõiguste kaitse- ja ajakirjandusvabaduse organisatsioone erinevatest riikidest, ohustas Musk oma tegevusega ajakirjandusvabadust.

Kriitikute seas oli ka Prantsusmaa, Ühendkuningriigi, Saksamaa ja Euroopa Liidu kõrgeid esindajaid.

Uudisteagentuuri Reuters teatel olid ajakirjanike kontod, mis oli Muski korraldusel peatatud, laupäeva hommikuks uuesti aktiivsed.