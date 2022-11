Kolonel: Hersoni lahingu puhkemist saab ennustada Vene eliitüksuste käitumise põhjal

Koloneli sõnul on viimase ööpäeva jooksul tulnud infot, justkui oleks Vene väed eemaldunud Dnepri läänekaldalt ja Hersoni linnast, kuid selle tõele vastavus ei ole selge. Siiani ei ole teada, kas Vene üksused plaanivad seal lahingut hakata pidama või mitte, tõdes Märk. Samas tegid Hersoni võimud tema sõnul siiski neljapäeval avalduse, et lahkuvad ja on survestanud läänekaldal asuvaid elanikke piirkonnast lahkuma.

Koloneli sõnul tegutsevad aga Dnepri jõe läänekaldal ja Hersoni linnas jätkuvalt Venemaa eliitväeosad, sealhulgas õhudessantvägede ja merejalaväe üksused ning sinna tuuakse juurde ka värskelt mobiliseerituid ja täiendavaid materjale hoolimata okupatsioonivõimude esindajad avaldustest.

Mõistmaks, kas Venemaa plaanib Hersoni linna pärast lahingut pidama hakata, tuleb jälgida just nende õhudessant- ja merejalaväeüksuste staatust, rõhutas ta. "Kui need elemendid peaksid hakkama antud alalt eemalduma, siis on see uus signaal uueks hinnanguks," lisas Märk.

Ukraina lõunaosas tervikuna on viimasel nädalal kasvanud Ukraina suurtüki- ja raketirünnakud Venemaa tagala aladele, logistikale ja raudteetaristule, ulatudes Aasovi mere sadamateni. Ilmselt on selle üheks põhjuseks ka Venemaa reservide ja värskelt mobiliseeritute toomine okupeeritud lõunaaladele, ütles Märk.

"Hersoni piirkonnas koondab Ukraina vägesid uueks rünnakulaineks, korraldab logistikat ja töötleb Vene poole positsioone, vägede koondumisalasid, logistika-, laskemoona- ja kütusepunkte, samuti ka õhutõrje ja elektroonilise võitluse vahendeid suurtükitulega. Rünnakud on toimunud ka Dnepri jõe ületuskohtadele," rääkis kolonel.

Venemaa mobiliseeritud on hakanud rindele jõudma

Kolonel Märk rääkis ka, et Venemaa kaitseministeeriumi ja avalike allikate põhjal olevat Ukraina rinnetele tervikuna jõudnud juba umbes 85 000 värskelt mobiliseeritut. "Ja kui see nii on, siis sellega saab osaliselt ka seletada Vene Föderatsiooni püsivalt suuri kaotusi kogu rinde ulatuses," tõdes ta.

Hetkel käivad kõige intensiivsemad ja raskemad lahingud Bahmuti ja Donetski linna suunal, kus Venemaa üritab iga päev mitmes punktis neid linnasid rünnata, kuid Ukraina kaitse on seni püsinud, rääkis Märk. Ta tõi esile, et kuigi Vene väed jätkavad seal lokaalsete rünnakutega, siis Ukraina kindralstaabi andmetel toimub see väga suurte kaotuste hinnaga.

"Näiteks viimase ööpäeva jooksul tegid Vene Föderatsiooni väed Ukraina andmetel üle neljakümne kohaliku rünnaku Bahmuti, Avdijivka ja Donetski oblasti läänealadel, kandes kaotusi suurusjärgus 300 haavatut ja 100 hukkunut," rääkis Märk.

Initsiatiiv on Ukraina käes

Initsiatiiv sõjas on aga jätkuvalt Ukraina poolel ning Ukraina surve nii põhjas kui ka lõunas jätkub, kuigi suuremaid rindejoone muutuseid viimase nädala jooksul toimunud ei ole, ütles Märk.

Vene pool üritab rünnakuid Ida-Ukrainas Bahmuti ja Donetski linna suunal ning soovib laiemalt rinnet praegustel joontel fikseerida, et uusi võitlusvõimelisi üksusi genereerida või siis saavutada parem positsioon poliitilisteks läbirääkimisteks, tõdes ta.

Tasakaalustamaks allajäämist rindel ning strateegilise initsiatiivi taastamiseks ründab Venemaa Ukraina tsiviiltaristut, eelkõige energiataristut. Venelaste rünnakut nimetatud Iraani kamikadze-droonide ja rakettidega on tekitanud kahjustusi Ukraina elektri- ja veevarustusele, kuid samas on Ukraina õhutõrje näidanud oma tõhusust, elimineerides umbes 80 protsenti lastud droonidest ja rakettidest.

Lisaks üritab Venemaa diplomaatiliste käikude ning Valgevene ümber toimuva sellise strateegilise kommunikatsiooni ja infooperatsiooniga üleval hoida strateegilist initsiatiivi.