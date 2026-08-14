X!

Eksperdid: Venemaa ballistilised raketid seavad Ukraina tõsise surve alla

Välismaa
Purustused Kiievis pärast Vene pommirünnakut. Foto on illustratiivne.
Purustused Kiievis pärast Vene pommirünnakut. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Ukraina tabab Vene sõjatööstuse ja energeetika taristut, kuid on ise kaitsetu Vene ballistiliste rakettide ees. Mõlemad pooled panevad üksteise vastupidavuse proovile soodsamate läbirääkimistingimuste saavutamiseks, ütlevad eksperdid. Nad ei usu samas, et rindel saabuks läbimurre - isegi kui Venemaa viiks läbi mobilisatsiooni pärast sügisesi riigiduuma valimisi.

Hiljuti sai avalikkus teada müügiketis Wildberries, mis müüs varustust Vene sõduritele rindel ja mille Ukraina droonid põlema süütasid. Nüüd on Venemaa vastukaaluks tabanud Ukraina taristut ballistiliste rakettidega, mille vastu ukrainlastel ei jätku tõrjerelvi.

"See on tõsine probleem Ukraina jaoks. Venemaa kindlasti läbi ballistiliste rakettide rünnakute üritab saavutada tugevamat positsiooni läbirääkimisteks," ütles kaitseväe diviisi staabiülem kolonel Janno Märk.

Tekib küsimus, kas president Zelenski väljakuulutatud 40 päeva kampaania Vene sõjamajanduse murendamiseks on saanud samaväärse vastulöögi.

"Viimane, mis ma näinud olen, oli see, et Zelenski tegi ettepaneku, et tsiviilaluseid enam ei ründa. Aga Lavrov ütles, et ei - nad jätkavad samamoodi," sõnas kolonel reservis Hannes Toomsalu.

Ilmselt läbirääkimise positsiooni parandamiseks avalikustas Ukraina aasta algusest vabastatud territooriumi pindala. See on suurem, kui Venemaa vallutatud ala. Siin aga pakuvad eri allikad eri numbreid. Rinde ümbrus koosneb suuresti hallist alast.

"Deep State'i andmetel on tegelikkuses võetud Oleksandrivka piirkonnas 260 ruutkilomeetrit tagasi. Zelenski räägib 740 ruutkilomeetrist, mis nüüd on aasta algusega võrreldes muutunud," rääkis Toomsalu.

Analüütikud viitavad mobilisatsioonile pärast Venemaa Riigiduuma valimisi sügisel. Arvestades kaotusi, nende korvamiseks värvatute arvu vähenemist ja rindel edenemise vaevalisust, mobilisatsiooniks vajadus on. Kuid vaevalt see murrangu kaasa toob.

"Kui me räägime mõnest sajast tuhandest selle aasta teises pooles hüpoteetiliselt, mõnest sajast tuhandest järgmise aasta esimeses pooles, ja vaadates, millised on seni olnud Vene Föderatsiooni kaotused, siis sellega ei ole võimalik väga suurt muutust sellesse sõjategevusse tuua," ütles Janno Märk.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:47

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:34

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

19:23

Võrafest toob Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

19:15

Narva jõel alustas tööd drooniseiresüsteem

19:05

Eksperdid: Venemaa ballistilised raketid seavad Ukraina tõsise surve alla

18:58

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

18:45

VÕRAfest tõi Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

18:45

VAATA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat Uuendatud

18:40

Riik tahab kaaslaenu abil soosida maal elamist

18:40

Päevakaja (14.08.2026 18:00:00)

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12:27

NATO hävitaja tulistas Lätis alla sinna eksinud drooni Uuendatud

13.08

Meedia: Venemaa kuulutas USA tervishoiuministri poja tagaotsitavaks

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

16:35

Ukraina ründas Ust-Luga sadamat Uuendatud

13.08

Hüürusse tehisarukeskust rajava ettevõtte taust äratas kapo tähelepanu

12:46

Venemaa ähvardas Ukraina toetajaid

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

13.08

Luunja keskkooli direktor vabastati enne uut õppeaastat ametist

08:39

Ukrainale mürske tootvas Itaalia sõjatehases toimus plahvatus

15:45

TÄNA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit

ilmateade

SPORT

19:34

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

18:58

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

18:45

VAATA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat Uuendatud

18:32

Koskel jõudis Poolas paarismänguturniiri poolfinaali

loe: kultuur

17:37

Pildid: Vaal galeriis avati Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus

16:42

Juulius Vaiksoo: tantsijad on kõige loomalikumad inimesed

15:38

Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis jõuab nii Euroopasse kui ka Ameerikasse

15:20

Kalamaja suveteater toob publiku ette kriminaalsed kolelood

loe: eeter

15:59

ETV päeva esimesi teleuudiseid toovad vaatajateni uued tegijad

12:32

Dirigent Maria Seletskaja: sotsiaalselt olen kahe maailma vahel

11:31

Vaimse soorituse treener: iga meie eksimus annab olulist infot arenguks

10:13

Tiit Kikas: tahtsin kirjutada muusikat, mis oleks naudinguks mõeldud

Raadiouudised

18:35

Narva jõepiiril pandi tööle uus drooni seiresüsteem

18:35

Fraktsioonitud saadikud arutasid Tiit Landiga võimalikku presidendiks kandideerimist

15:20

Raadiouudised (14.08.2026 15:00:00)

12:25

Avatud Narva päevadel tutvustatakse piirilinna tõelist palet

12:25

Tartu tahab linnas mürataset vähendada

12:20

Raadiouudised (14.08.2026 12:00:00)

09:50

Põhjamaade-Balti vesinikukoridori projekt on algfaasis

09:45

Poola suurim opositsioonipartei kutsub presidenti üles valimiste eel parempoolset tiiba ühendama

09:20

Raadiouudised (14.08.2026 09:00:00)

13.08

Päevakaja (13.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo