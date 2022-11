Miilits: relvade akadeemiast kadumise aega pole võimalik tuvastada

Miilits selgitas ERR-ile, et siseministeerium algatas akadeemias 23. septembril teenistusliku järelevalve, sest varem läbi viidud audit tuvastas puuduseid ja kahtluse, et tulirelvastuse ja erivahendite käitlemise osas ei ole kõik õige.

Teenistuslik järelevalve käigus vaadati üle kogu relvade valdkond akadeemias.

"Vaadati üle, et vastavad juhendid oleks olemas, et relvastus oleks kantud vastavatesse registritesse, et ametnike vahetumise puhul oleksid üleandmised korrektselt fikseeritud ja samamoodi ka aastainveentuurid korrektselt läbi viidud," rääkis Miilits.

"Paraku selline kahetsusväärne juhtum aset leidis, mida me nüüd nendime, et kuue teenistusrelva, mis on Makarov-tüüpi vanad relvad, asukohta see komisjon ei suutnud tuvastada, akadeemia ei suutnud esitada," lisas kantsler.

Miilitsa sõnul ei ole võimalik täpselt tuvastada, millal relvad kaduma on läinud.

"Täpset ajavahemikku ei saa öelda, sest viimased inventuurid ametnike vahetumisel ei viidud läbi niisuguse korrektsusega nagu peaks. /.../ Paraku seda meie komisjon ei tuvastanud, mis ajal oleksid toimunud korrektselt üleandmised komisjonidega. Need intervjuud, mis tehti, tekitasid natuke kahtluseid," ütles ta.

Miilits selgitas, et asutustes, kus on relvad ja erivahendid, tehakse inventuure igal aastal. Lisaks ka siis, kui neis asutustes vahetuvad vastavad ametnikud. "Relvade puhul on asutustes relvurid. Tuleb moodustada vastav komisjon. Komisjoniga need varad võetakse ja antakse üle, komisjon loeb ja vaatab kõik üle ja kinnitab nende olemasolu. Aga need olid tehtud viimasel ajal ebakorrektselt," rääkis kantsler.

Miilitsa sõnul on asutustes relvade käitlemisega seotud kolm tasandit. Esimene tasand on relvur, kes vastutab kogu relvastuse, erivahendite olemasolu ja korrektse käitlemise eest. Järgmine tasand on relvurist ülevalpool, kus peavad olema samuti vastavad juhised, juhendid, töökorrad, kuidas on ohutus tagatud ja kuidas käitlemine toimub. Kolmas tasand on Miilitsa sõnul asutuse juht, kes peab kehtestama vastavad korrad ja ka ametnike vahetumisel käskkirjaga moodustama vastavad komisjonid varade, kaasa arvatud relvade, erivahendite komisjoniga üle võtmiseks ja üle andmiseks.

Miilitsa sõnul on teenistusliku järelevalve tulem see, et lisaks Sisekaitseakadeemia rektorile Marek Lingile, kes teatas tagasiastumisest, kirjutas eelmisel nädalal lahkumisavalduse selle osakonna juhataja, kelle vastutusalasse see probleem kuulus. Juba varem on ametist lahkunud relvur.

Edasi on vaja täita akadeemias vastavad ametikohad ning korrastada relvade käitlemine.

"Kõik kolm tasandit on tagasi astunud. Loomulikult tuleb täita need kolm tasandit. Järgmise inventuuri seis meil on täpselt teada. Meil on vaja nüüd akadeemial endal konkreetsed juhendid, korrad teha, samamoodi relvad kanda vastavatesse registritesse ehk korrastamist on vaja. Tähtaeg on akadeemial selleks käesoleva aasta 31. detsember, kui peab olema kõik korda tehtud," ütles Miilits.

Kantsler selgitas, et kadunud Makarov-tüüpi relvad on 20 kuni 30 aastat vanad, mida kunagi kasutati politseis. Akadeemias kasutati neid väljaõppel selleks, et tulevased politseinikud oskaksid ka vanu relvi ohutult käsitleda.

Selle kohta, kas kaduma läinud relvad olid ka töökorras, Miilitsa sõnul infot pole.

Miilitsa sõnul anti politseile ja kaitsepolitseiametile relvade kadumisest teada kohe, kui esimene kahtlus tekkis.

Politsei on alustanud väärteomenetlust relvaseaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb relva, tulirelva olulise osa või laskemoona käitlemise nõuete ning nende arvestuse ja registreerimise korra või nõuetele mittevastava laskekõlbmatu relva käitlemise nõuete rikkumist.

"Eesmärk on leida, tuvastada need relvad ja välistada, et need relvad on kellegi kätte sattunud pahatahtlikult," sõnas Miilits.