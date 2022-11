Alutaguse vald otsustas punamonumendid eemaldada

Alutaguse vald on Ida-Virumaa omavalitsustest esimene, kes on volikogus otsustanud, et valla maal asuvad punasambad tuleb eemaldada. Alutaguse volikogu esimees Marek Kullamägi rääkis Rene Kundlale, mis punasammastest saab.

Alutaguse volikogu esimees Marek Kullamägi rääkis ERR-ile, et vald on Iisaku ühishauaga seoses pöördunud kaitseministeeriumi poole, sest see on praeguses asukohas kohatu. "See läheb ümbermatmisele Iisaku surnuaeda," ütles ta.

Kullamägi sõnul on näiteks Katasel partisanidele pühendatud kivi, mille asukoht ei ole samuti kohane. "Kivi võtab endale Vaivara Sinimägede sõjaväemuuseum. Selle taga on tundmatu sõduri haud, mille kohta puuduvad andmed. Kuna me ei tea, kas seal on matmisi või ei ole, siis palusime kaitseministeeriumit see tuvastada. Kui seal keegi on, siis see läheb ümbermatmisele Alajõe surnuaeda," lausus Kullamägi.

Ta rääkis, et Vasknarvas on isetekkeline punasammas. "1977. aastal tehti see kordoni juurde, kordoni remondi käigus 1995. aastal tõsteti see ringi praegu avalikus ruumis olevale kohale bussipeatuse kõrvale. Ja me leiame, et selle mõistlik koht on ka Vasknarva surnuaias," ütles Kullamägi.

"Alutaguse vald ei lõhu, ei lammuta, aga väärikalt kannab kõik üle nendesse kohtadesse, kus on nende kohad praegu õiged," sõnas Kullamägi.

Ta märkis, et kaevatööde ja ümbermatmise kulud katab riik. Kõik, mis puudutab mälestuskive, siis need kulud katab vald.

Kullamägi rääkis, et on teatavat vastuseisu kohanud ka kohalike elanike seas Vasknarva kandis, ent kinnitas, et üritab inimestele selgeks teha, et erinevalt Narva sündmustest, tehakse Alutagusel need tööd mitte lõhkudes, vaid väärikalt ja volikogu otsusega.